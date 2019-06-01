вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер легендарний футболіст «Шахтаря»

Помер легендарний футболіст «Шахтаря»
Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" Сергій Ателькін помер у віці 48 років.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомили керівник телеканалів "Футбол" Олександр Денисов і генеральний директор "гірників" Сергій Палкін. За словами журналіста, смерть наступила вночі 1 жовтня через проблеми з серцем, - пише Обозреватель.

"Сьогодні вранці прийшло сумне повідомлення – не стало легендарного футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером і вмінням забивати найважливіші м'ячі – таким ми пам'ятаємо його на полі. Неймовірно добрий і світлий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу – таким він був у житті. Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників", – написав гендиректор донецького клубу в соціальній мережі.

Журналіст повідомив, що Ателькін помер вночі через проблеми з серцем
Генеральний директор висловив співчуття рідним та близьким Ателькіна
У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів і забив 82 голи. Він на 8-му місці в рейтингу найкращих бомбардирів в історії клубу. У другій половині 1990-х він виступав за італійський "Лечче" і португальську "Боавішту". Після повернення в "Шахтар" він разом з клубом дебютував у Лізі чемпіонів. Головною перешкодою на шляху до групового етапу в кваліфікації була "Славія". Гол Ателькіна на 97-й хвилині матчу в Чехії подарував Донецьку перший в історії груповий етап ЛЧ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Ателькін, смерть, футболіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
Помер легендарний футболіст «Шахтаря»
Сьогодні, 11:31
У Луцьку біля пенсійного фонду – черги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
У Карпатах зник турист з Волині
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Футболіст відомого клубу, який вважався загиблим, виявився живим Футболіст відомого клубу, який вважався загиблим, виявився живим
05 травень, 12:41
Відомий футболіст загинув в аварії Відомий футболіст загинув в аварії
01 червень, 2019, 16:20
Хорватський футболіст помер від удару м'ячем Хорватський футболіст помер від удару м'ячем
25 березень, 2018, 18:12
Стала відома причина смерті гравця збірної Італії Стала відома причина смерті гравця збірної Італії
07 березень, 2018, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський приїхав на Рівненщину
Сьогодні, 12:26
 0
У «Промені» працює зона для крихіток*
Сьогодні, 12:06
 0
Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення
Сьогодні, 11:59
 0
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
 0
Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8