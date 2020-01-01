Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф





Про це



Запрошують жінок старше 40 років, жителів Гіркополонківської громади на безкоштовне обстеження молочних залоз.



Контактні телефони: 0661164312, 0673124467

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 та 2 жовтня біля приміщення Гіркополонківської амбулаторії працюватиме мамограф.Про це повідомляють на сайті громади.Запрошують жінок старше 40 років, жителів Гіркополонківської громади на безкоштовне обстеження молочних залоз.Контактні телефони:

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