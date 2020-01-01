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Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф

Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
1 та 2 жовтня біля приміщення Гіркополонківської амбулаторії працюватиме мамограф.

Про це повідомляють на сайті громади.

Запрошують жінок старше 40 років, жителів Гіркополонківської громади на безкоштовне обстеження молочних залоз.

Контактні телефони: 0661164312, 0673124467

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Теги: Гірка Полонка, мамограф, безкоштовно
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