Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
1 та 2 жовтня біля приміщення Гіркополонківської амбулаторії працюватиме мамограф.
Про це повідомляють на сайті громади.
Запрошують жінок старше 40 років, жителів Гіркополонківської громади на безкоштовне обстеження молочних залоз.
Контактні телефони: 0661164312, 0673124467
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Про це повідомляють на сайті громади.
Запрошують жінок старше 40 років, жителів Гіркополонківської громади на безкоштовне обстеження молочних залоз.
Контактні телефони: 0661164312, 0673124467
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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