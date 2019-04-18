У «Промені» працює зона для крихіток*
Сьогодні, 12:06
Зона для крихіток у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» – унікальне місце для дітей та не має аналогів в Україні.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Дитячі будиночки – маленькі копії справжніх дорослих будинків. Кожен зроблений з великою любов'ю та має особливе стилістичне і тематичне оформлення.
Яскравий лабіринт з сухим басейном, батутом та гірками – місце безкінечних веселих розваг.
Особливу увагу потрібно приділити іграшкам. Тут подбали, щоб вони були якісними, безпечними та дуже цікавими. Конструктори LEGO, які вже давно заполонили планету, та іграшки французького бренду Battat є фаворитами крихіток.
Лялькові будиночки, кухня, залізна дорога американського бренду Kidkraft – найкращий подарунок від «Смугастого носорога» маленьким жителям Луцька. Він знає, що це втілення дитячих мрій. Ще багато сюрпризів чекає на маленьких гостей.
Телефон для отримання детальної інформації: +38 (066) 755 07 57
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Дитячі будиночки – маленькі копії справжніх дорослих будинків. Кожен зроблений з великою любов'ю та має особливе стилістичне і тематичне оформлення.
Яскравий лабіринт з сухим басейном, батутом та гірками – місце безкінечних веселих розваг.
Особливу увагу потрібно приділити іграшкам. Тут подбали, щоб вони були якісними, безпечними та дуже цікавими. Конструктори LEGO, які вже давно заполонили планету, та іграшки французького бренду Battat є фаворитами крихіток.
Лялькові будиночки, кухня, залізна дорога американського бренду Kidkraft – найкращий подарунок від «Смугастого носорога» маленьким жителям Луцька. Він знає, що це втілення дитячих мрій. Ще багато сюрпризів чекає на маленьких гостей.
Телефон для отримання детальної інформації: +38 (066) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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