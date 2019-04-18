У «Промені» працює зона для крихіток*

Зона для крихіток у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» – унікальне місце для дітей та не має аналогів в Україні.Про це повідомляє пресслужба розважального центру.Дитячі будиночки – маленькі копії справжніх дорослих будинків. Кожен зроблений з великою любов'ю та має особливе стилістичне і тематичне оформлення.Яскравий лабіринт з сухим басейном, батутом та гірками – місце безкінечних веселих розваг.Особливу увагу потрібно приділити іграшкам. Тут подбали, щоб вони були якісними, безпечними та дуже цікавими. Конструктори LEGO, які вже давно заполонили планету, та іграшки французького бренду Battat є фаворитами крихіток.Лялькові будиночки, кухня, залізна дорога американського бренду Kidkraft – найкращий подарунок від «Смугастого носорога» маленьким жителям Луцька. Він знає, що це втілення дитячих мрій. Ще багато сюрпризів чекає на маленьких гостей.Телефон для отримання детальної інформації: +38 (066) 755 07 57