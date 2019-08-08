Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення
Сьогодні, 11:59
1-го жовтня о 10:00 на шахті №9 «Нововолинська» та «Бужанській» вимкнули повністю електроенергію. Існує загроза затоплення копалень, адже знеструмлені навіть головний вентилятор та головний водозабірник.
Зранку терміново дали команду підняти на поверхню гірників, які працювали під землею, пише "Буг".
Про це розповів голова первинної профспілкової організації шахти №9 «Нововолинська» Василь Гура.
Нагадаємо, напередодні він повідомляв про планове відключення. Керівництво ДП «Волиньвугілля» про це повідомили за два тижні.
“Проплачено за електроенергію було до 1-го жовтня. Новий гендиректор Волиньвугілля Юрій Ключковський не домовився про її постачання”, – зазначив Гура.
Голова місцевого осередку НПГУ Сергій Макаров зв’язувався із заступником міністра енергетики Олександром Зоріним, щоб спробувати вирішити ситуацію, адже знеструмлення копалень призведе до затоплення. Однак Зорін повідомив, що розібратися зобов’язане керівництво "Волиньвугілля".
“Вимкнули і підземку, і поверхню. Це вперше не працює навіть головний вентилятор, який подає повітря та головний водозбірник”, – розповів Гура.
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Зранку терміново дали команду підняти на поверхню гірників, які працювали під землею, пише "Буг".
Про це розповів голова первинної профспілкової організації шахти №9 «Нововолинська» Василь Гура.
Нагадаємо, напередодні він повідомляв про планове відключення. Керівництво ДП «Волиньвугілля» про це повідомили за два тижні.
“Проплачено за електроенергію було до 1-го жовтня. Новий гендиректор Волиньвугілля Юрій Ключковський не домовився про її постачання”, – зазначив Гура.
Голова місцевого осередку НПГУ Сергій Макаров зв’язувався із заступником міністра енергетики Олександром Зоріним, щоб спробувати вирішити ситуацію, адже знеструмлення копалень призведе до затоплення. Однак Зорін повідомив, що розібратися зобов’язане керівництво "Волиньвугілля".
“Вимкнули і підземку, і поверхню. Це вперше не працює навіть головний вентилятор, який подає повітря та головний водозбірник”, – розповів Гура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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