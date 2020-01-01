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Зеленський приїхав на Рівненщину

Зеленський приїхав на Рівненщину
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області.

Про це йдеться на сайті ОПУ.

Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах Національної програми «Велике будівництво».

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Теги: Зеленський, робоча поїздка, Рівненщина
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