Зеленський приїхав на Рівненщину
Сьогодні, 12:26
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області.
Про це йдеться на сайті ОПУ.
Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу.
Також Володимир Зеленський ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах Національної програми «Велике будівництво».
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Про це йдеться на сайті ОПУ.
Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу.
Також Володимир Зеленський ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах Національної програми «Велике будівництво».
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