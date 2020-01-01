Зеленський приїхав на Рівненщину

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області.



Про це



Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу.



Також Володимир Зеленський ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах Національної програми «Велике будівництво».

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