Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина

Войтовича Павла Миколайовича, жителя села Вільхівка Горохівського району.



Молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, взяв теплі речі, намет та інші речі першої необхідності на власному автомобілі Skoda Fabia, 2007 року випуску, сірого кольору виїхав з дому та наразі не повернувся, місце знаходження волинянина невідоме. Мобільний телефон залишив вдома, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські встановили, що чоловік близько 08:00 години 26 вересня перетнув межу Горохівського району Волинської області в напрямку Львівської області. У понеділок 28 вересня автомобіль бачили у селищі Делятин Івано-Франківської області.



Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина просимо невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 050-533-24-82, 0665403692 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річногожителя села Вільхівка Горохівського району.Молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, взяв теплі речі, намет та інші речі першої необхідності на власному автомобілі Skoda Fabia, 2007 року випуску, сірого кольору виїхав з дому та наразі не повернувся, місце знаходження волинянина невідоме. Мобільний телефон залишив вдома, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що чоловік близько 08:00 години 26 вересня перетнув межу Горохівського району Волинської області в напрямку Львівської області. У понеділок 28 вересня автомобіль бачили у селищі Делятин Івано-Франківської області.Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина просимо невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 050-533-24-82, 0665403692 або 102.

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