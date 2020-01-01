вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина

Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річного Войтовича Павла Миколайовича, жителя села Вільхівка Горохівського району.

Молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, взяв теплі речі, намет та інші речі першої необхідності на власному автомобілі Skoda Fabia, 2007 року випуску, сірого кольору виїхав з дому та наразі не повернувся, місце знаходження волинянина невідоме. Мобільний телефон залишив вдома, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що чоловік близько 08:00 години 26 вересня перетнув межу Горохівського району Волинської області в напрямку Львівської області. У понеділок 28 вересня автомобіль бачили у селищі Делятин Івано-Франківської області.

Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина просимо невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 050-533-24-82, 0665403692 або 102.

Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина
Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, турист, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
телефон, то явно шось замислив
Відповісти
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У ресторації «Брама» – оновлене меню комплексних обідів*
Сьогодні, 13:01
Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
Зеленський приїхав на Рівненщину
Сьогодні, 12:26
У «Промені» працює зона для крихіток*
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
У Карпатах зник турист з Волині У Карпатах зник турист з Волині
Сьогодні, 11:02
На Волині розшукують безвісти зниклого 49-річного чоловіка На Волині розшукують безвісти зниклого 49-річного чоловіка
30 вересень, 19:49
Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру
25 вересень, 17:48
Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
22 вересень, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцькому районі злодії проникли в будинок та викрали іноземну валюту
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині судили власницю кафе-бару, яка порушила правила карантину
Сьогодні, 13:55
 0
У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО
Сьогодні, 13:22
 0
У ресторації «Брама» – оновлене меню комплексних обідів*
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8