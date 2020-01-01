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На Волині судили власницю кафе-бару, яка порушила правила карантину

На Волині судили власницю кафе-бару, яка порушила правила карантину
У Старій Вижівці судили підприємицю, яка порушила правила карантину.

Про це йдеться в постанові суду від 17 вересня 2020 року, пише "Район. Стара Вижівка".

25 липня 2020 року в селі Кримне жінка, будучи приватною підприємицею і власницею кафе-бару, не вжила заходів щодо зупинення діяльності суб'єкта господарської діяльності, що надає послуги громадського харчування (кафе-бару).

Цим самим порушила правила карантину, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та постанову Кабміну від 20 травня 2020 року.

У судовому засіданні жінка вину у вчиненні правопорушення визнала повністю, пояснила, що о 23:00 відпустила музикантів та припинила обслуговування клієнтів, частина клієнтів залишили ресторан, а певна частина відвідувачів ще не встигла розійтись.

Зазначила, що не змогла вплинути на клієнтів, щоб вони залишили ресторан раніше, хоча вживала для цього заходів. У вчиненому розкаюється та просить її суворо не карати та не накладати на неї стягнення у виді штрафу.

Суд врахував фактичні обставини справи, характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, яка визнала вину у вчиненому, а також те, що не надано доказів настання в результаті правопорушення небезпечних наслідків для життя або здоров’я громадян.

Жінку звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю вчиненого правопорушення.

Суд обмежився усним зауваженням і провадження в справі закрив.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ВОлинь, суд, порушення правил карантину
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