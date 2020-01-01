У Луцькому районі злодії проникли в будинок та викрали іноземну валюту
Сьогодні, 14:04
У Луцькому районі невідомі особи обікрали будинок одного з місцевих жителів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 29 вересня в селі Піддубці Луцького району. Як зазначають джерела, невідомі особи в період з 13:30 до 15:30 шляхом віджиму металопластикових вікон проникли до будинку та обікрали його.
З помешкання винесли грошові кошти в сумі 3000 доларів США, 300 євро та 19500 грн.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку значної суми грошових коштів з будинку надійшло від 35-річного жителя села Піддубці.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ч 3 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).
Наразі проводяться слідчі дії щодо встановленню причетних до крадіжки осіб.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 29 вересня в селі Піддубці Луцького району. Як зазначають джерела, невідомі особи в період з 13:30 до 15:30 шляхом віджиму металопластикових вікон проникли до будинку та обікрали його.
З помешкання винесли грошові кошти в сумі 3000 доларів США, 300 євро та 19500 грн.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку значної суми грошових коштів з будинку надійшло від 35-річного жителя села Піддубці.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ч 3 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).
Наразі проводяться слідчі дії щодо встановленню причетних до крадіжки осіб.
Головне фото - ілюстративне.
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