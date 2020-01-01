Діалог з громадою, європейський ринок, дороги у віддалених районах: Роман Бондарук – про те, як хоче змінити Луцьк*

Кандидат на посаду Луцького міського голови, віцепрезидент Всеукраїнської ради голів ОСББрозповів про бачення розвитку, шляхи вирішення насущних проблем мешканців Луцької міської територіальної громади у подальшому.Про це йшлося під час пресконференції 1 жовтня у партійному офісі «Слуги народу» у Луцьку.19 вересня під час конференції партії «Слуга народу» кандидатом на міського голову Луцька висунули Романа Бондарука, якого 25 вересня зареєструвала територіальна виборча комісія. Тож Роман Бондарук зібрав представників ЗМІ, аби розповісти про те, чому вирішив йти у мери та які зміни разом із командою хоче запропонувати лучанам, закликавши останніх ретельно перевіряти брудну інформацію, яку розповсюджують недобросовісні опоненти.Зокрема, він показав журналістам оригінал довідки, виданої Західінкомбанком про те, що жодної заборгованості перед цією фінансовою установою за взятими на початку століття кредитами у нього немає. Так пояснив Роман Бондарук цикл відверто маніпулятивних, а інколи й геть наклепницьких сюжетів про його діяльність десятирічної давнини, якими рясніють тепер окремі ЗМІ.«На початку 2000-х лучани визначили свій європейський вибір. Вони хочуть і вміють жити по-європейськи. Я 10 років об’єдную лучан заради комфортного проживання у багатоповерхівках. Я добре розумію і знаю, чого потребують лучани. На мою думку, на сьогодні лучани потребують рішучого мера, який буде дослухатися до них, а не слухати свого патрона», - розпочав зустріч із представниками масмедіа претендент на мерське крісло.Так, останнім часом у Луцьку тривають бурхливі дискусії стосовно питання функціонування Центрального ринку. За словами Бондарука, тут є дві сторони – люди, які призвичаїлись там купувати і продавати, та ті, які вважають доцільним навести лад на ринку і зробити це місце туристично привабливим.«Я теж за те, аби навести лад на ринку, але впевнений, що не може бути «або», «або». Мер міста повинен вислухати обидві сторони і запропонувати компромісне рішення. Адже ми не маємо якихось різних лучан, у нас всіх одне бажання – жити в гарному, комфортному місті. Тому, наприклад, стосовно проблеми Старого ринку ми маємо деякі пропозиції, зокрема створення першого в Україні туристичного ринку європейського зразка, де охочі могли б продавати локальну продукцію та сувеніри власного виробництва», - ділиться Роман Бондарук.Європейський стандарт – це не лише благоустрій, це – особливий світогляд, де кожен зацікавлений лучанин буде вносити свою лепту у добробут Луцька, вважає кандидат у мери. Роман Бондарук пропонує містянам відкриту долоню партнерства, аби зробити «Європу у кожному дворі».«У місті є багато проблем, що не вирішують роками. Це стосується і модернізації житлового фонду, і генерального плану та хаотичної забудови міста, і відсутності діалогу із мешканцями навколишніх ОТГ, що приєднали до Луцька», - констатує кандидат на посаду Луцького міського голови. За останній тиждень Роман Бондарук провів зустрічі з головами Заборольської та Княгининівської громад і виявився першим кандидатом, що поцікавився станом справ в ОТГ, які уже фактично – Луцьк. До того ж, генеральним планом, зміни до якого повинні обговорити 8 жовтня, приєднані громади узагалі непередбачені, а отже немає чіткого плану розвитку і використанні коштів на найближче майбутнє. Бондарук разом із командою пропонує розробити стратегію на 10-20 років, врахувавши інтереси місцевих мешканців, слідування якій знову виведе Луцьк на перші щаблі рейтингів найуспішніших міст України.Про відсутність діалогу влади і представників громади свідчить, наприклад, і те, що в Луцьку передбачають 85 мільйонів гривень на ремонт проспекту Волі, хоча на деяких вулицях ніколи не було асфальту, - обурений кандидат на посаду міського голови від «Слуги народу».«У нас, приміром, на Вишкові є вулиці, де люди ходять у високих гумових чоботях, бо відсутнє покриття, вулиці, де немає каналізації… А забудовникам постійно зменшують розмір пайової участі, гроші від якої мали б спрямувати на прокладання чи заміну мереж. Чи будуть партії, де на перших перших позиціях у списку якраз і є «свої» забудовники, враховувати це? Звісно, що ні. І правила повинні бути одні для всіх. До того ж, із лучанами потрібно розмовляти, вивчати проблеми, пропонувати варіанти їх вирішення. Тільки у діалозі ми зможемо побудувати європейське місто з європейськими дорогами та дворами», - зауважив Бондарук. Він додав, що у місті ще в 2014 році розробили нову схему транспортної розв’язки, щоб розвантажити місто від автомобілів, однак «віз і нині там». Тож, вважає претендент на посаду Луцького міського голови, варто облаштувати об’їзні дороги та розробити схеми руху приміського транспорту так, аби оминати центр, що вирішить питання заторів і відкине потребу в розширенні проспекту Волі.Роман Бондарук підкреслив, що завдання мера – не піаритись на ремонтах дворів чи фасадів навчальних закладів, адже це роблять за кошти лучан, а залучати інвесторів, клопотати про збільшення кількості робочих місць, розвивати усі галузі так, аби місцеві мешканці отримували найкращі послуги у всіх сферах.