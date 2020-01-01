Болгарія змінила правила в'їзду для українських туристів





Про це повідомляє



Зокрема, від 1 жовтня до 30 листопада українці під час в'їзду до Болгарії повинні надати довідку про негативний результат аналізу. Тест повинен бути зроблений методом ПЛР і не менш як за 72 години до перетину кордону.



У документі мають бути вказані особисті дані громадянина України, назва та контакти лабораторії, яка робила тест, дата самого тестування та прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).



Нагадаємо, упродовж вересня українським громадянам було дозволено в’їжджати на територію Болгарії без підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Болгарія від 1 жовтня повернула вимогу до туристів про підтвердження зроблених тестів на коронавірус. Мандрівники з України повинні надати для поїздки негативний результат аналізу на COVID-19.Про це повідомляє ТСН з посиланням на посольство України у Болгарії.Зокрема, від 1 жовтня до 30 листопада українці під час в'їзду до Болгарії повинні надати довідку про негативний результат аналізу. Тест повинен бути зроблений методом ПЛР і не менш як за 72 години до перетину кордону.У документі мають бути вказані особисті дані громадянина України, назва та контакти лабораторії, яка робила тест, дата самого тестування та прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).Нагадаємо, упродовж вересня українським громадянам було дозволено в’їжджати на територію Болгарії без підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

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