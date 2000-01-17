Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17.00Колодежинська сільська радас. Колодежі:вул. Центральна,вул. Залози2. 09:00-17.00ФОП Рубаха С.Ф.КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"Горохівська лікарня ветеринарної медициниФОП Забуська Т.А.Лобачівська сільська рада с.Лобачівка:вул.Молодіжна, вул.В.Музики1.09.30-16.00с.Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар ФОП Матушевський с.Переславичі Кучків Трубки Грушів Милятин2. ПЛ-0,4кВ Л-2,Л-3 від КТП№196 10.00—16.00 ФОП Лук'янчук, с.Колона Волиця вул.МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00с.Звіріввул. Польова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00СГВК `Промінь` - пилорамас. Сильневул. Селянська3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 9:00-17:00ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд4. 10:00-15:00м.Ківерцівул.Шевченка,буд.26-32,буд.55,57а,57б, вул.Деревообробників,17-31,34-40.1. 9:00-17:00АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської районної державноїАдміністраціїСвято-Дмитрівська церкваКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариствоДоротищенська сільська Радас.Гішин1. 9:00-15:45смт.Локачівул.Володимирська, Котляревського 1 Травня,Садова1. 09:00-17:00АЗС «ОККО»(ТП-519)2. 09:00-17:00Волинські оптичні мережіТП-513ФОП МурзінаГК «Жигулі»Гастроном №2 вул. Садовського, вул. Прилуцькапров. Прилуцький, вул. Східнавул. Східно-Межова, вул. Вишнівецькавул. Хрещата, вул. Млинівськавул. Балакірєва, вул. Надрічнавул. Збаразька, пров. І-й, ІІ-й Збаразький, вул. Привітнавул. Калинова, вул. Сонячнавул. П. Мирного, вул. Скрябінавул. Бородіна, вул. Н. Левицького3. ТП-56 РУ-0,4кВ ІСШ, монтаж обліку 13:00-16:00 Котельна,Інфекційна лікарняСад-городП-ць МатлошоваКультпросвітне училище вул. Шевченка 11, 22-36вул. Проектувальнавул. Я.Купала 25-29, 22,241. 10:00-15:00СГПП «Широке поле» - бригада,ФОП Сікора Р.Р. – конюшня, кафе-бар,ВКП «Волиньагробізнес» - млин,Київстар – базова станція,Водафон - базова станція,с/р Лаврів – амбулаторія, артсвердловина,Полонківське споживче т-во – магазин,ФОП Безух П.А. – млин,ФГ «Денисюків» - артсвердловина,ФОП Герасимчук Н.В. – кіоск. с.Лаврів, вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцькас. Промінь, вул. Хутірська, 23а1. 08:00-17:00СВК "Украіна"ФОП Гошовський Мирослав МиколайовичФОП Писачук Михайло МиколайовичФОП Зуб Ю.М.Стаднік Надія ОлександрівнаФОП Печук Ірина ВасилівнаРел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви смт.Шацьк вул.Незалежності2. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1Церква с.Ст.СмоляриСільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські СмоляриВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00ПП Нічний Експрес Кобзаря 28 Жура Вікторія Вікторівнам.Нововолинськ:вул.Кобзаря 32вул.Східна 29-53,32-62Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)1 КТП-10 10:00-16:00 Лісництво с. Буциньвул: Радянська, Ювілейна, Жовтнева, Горна, Лісна.Вимкнень споживачів не заплановано