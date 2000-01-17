Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 09:00-17.00
Колодежинська сільська рада
с. Колодежі:
вул. Центральна,
вул. Залози
2. 09:00-17.00
ФОП Рубаха С.Ф.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
Горохівська лікарня ветеринарної медицини
ФОП Забуська Т.А.
Лобачівська сільська рада с.Лобачівка:
вул.Молодіжна, вул.В.Музики
Іваничівський район
1.
09.30-16.00
с.Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар ФОП Матушевський с.Переславичі Кучків Трубки Грушів Милятин
2. ПЛ-0,4кВ Л-2,Л-3 від КТП№196 10.00—16.00 ФОП Лук'янчук, с.Колона Волиця вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00
с.Звірів
вул. Польова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00
СГВК `Промінь` - пилорама
с. Сильне
вул. Селянська
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 9:00-17:00
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
4. 10:00-15:00
м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.26-32,буд.55,57а,57б, вул.Деревообробників,17-31,34-40.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
Свято-Дмитрівська церква
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська Рада
с.Гішин
Локачинський район
1. 9:00-15:45
смт.Локачі
вул.Володимирська, Котляревського 1 Травня,Садова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
АЗС «ОККО»(ТП-519)
2. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського, вул. Прилуцька
пров. Прилуцький, вул. Східна
вул. Східно-Межова, вул. Вишнівецька
вул. Хрещата, вул. Млинівська
вул. Балакірєва, вул. Надрічна
вул. Збаразька, пров. І-й, ІІ-й Збаразький, вул. Привітна
вул. Калинова, вул. Сонячна
вул. П. Мирного, вул. Скрябіна
вул. Бородіна, вул. Н. Левицького
3. ТП-56 РУ-0,4кВ ІСШ, монтаж обліку 13:00-16:00 Котельна,
Інфекційна лікарня
Сад-город
П-ць Матлошова
Культпросвітне училище вул. Шевченка 11, 22-36
вул. Проектувальна
вул. Я.Купала 25-29, 22,24
Луцький район
1. 10:00-15:00
СГПП «Широке поле» - бригада,
ФОП Сікора Р.Р. – конюшня, кафе-бар,
ВКП «Волиньагробізнес» - млин,
Київстар – базова станція,
Водафон - базова станція,
с/р Лаврів – амбулаторія, артсвердловина,
Полонківське споживче т-во – магазин,
ФОП Безух П.А. – млин,
ФГ «Денисюків» - артсвердловина,
ФОП Герасимчук Н.В. – кіоск. с.Лаврів, вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцька
с. Промінь, вул. Хутірська, 23а
Любомльський та Шацький райони
1. 08:00-17:00
СВК "Украіна"
ФОП Гошовський Мирослав Миколайович
ФОП Писачук Михайло Миколайович
ФОП Зуб Ю.М.
Стаднік Надія Олександрівна
ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви смт.Шацьк вул.Незалежності
2. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1
Церква с.Ст.Смоляри
Сільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські Смоляри
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ПП Нічний Експрес Кобзаря 28 Жура Вікторія Вікторівна
м.Нововолинськ:
вул.Кобзаря 32
вул.Східна 29-53,32-62
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-10 10:00-16:00 Лісництво с. Буцинь
вул: Радянська, Ювілейна, Жовтнева, Горна, Лісна.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 09:00-17.00
Колодежинська сільська рада
с. Колодежі:
вул. Центральна,
вул. Залози
2. 09:00-17.00
ФОП Рубаха С.Ф.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
Горохівська лікарня ветеринарної медицини
ФОП Забуська Т.А.
Лобачівська сільська рада с.Лобачівка:
вул.Молодіжна, вул.В.Музики
Іваничівський район
1.
09.30-16.00
с.Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар ФОП Матушевський с.Переславичі Кучків Трубки Грушів Милятин
2. ПЛ-0,4кВ Л-2,Л-3 від КТП№196 10.00—16.00 ФОП Лук'янчук, с.Колона Волиця вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00
с.Звірів
вул. Польова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00
СГВК `Промінь` - пилорама
с. Сильне
вул. Селянська
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 9:00-17:00
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
4. 10:00-15:00
м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.26-32,буд.55,57а,57б, вул.Деревообробників,17-31,34-40.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
Свято-Дмитрівська церква
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська Рада
с.Гішин
Локачинський район
1. 9:00-15:45
смт.Локачі
вул.Володимирська, Котляревського 1 Травня,Садова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
АЗС «ОККО»(ТП-519)
2. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського, вул. Прилуцька
пров. Прилуцький, вул. Східна
вул. Східно-Межова, вул. Вишнівецька
вул. Хрещата, вул. Млинівська
вул. Балакірєва, вул. Надрічна
вул. Збаразька, пров. І-й, ІІ-й Збаразький, вул. Привітна
вул. Калинова, вул. Сонячна
вул. П. Мирного, вул. Скрябіна
вул. Бородіна, вул. Н. Левицького
3. ТП-56 РУ-0,4кВ ІСШ, монтаж обліку 13:00-16:00 Котельна,
Інфекційна лікарня
Сад-город
П-ць Матлошова
Культпросвітне училище вул. Шевченка 11, 22-36
вул. Проектувальна
вул. Я.Купала 25-29, 22,24
Луцький район
1. 10:00-15:00
СГПП «Широке поле» - бригада,
ФОП Сікора Р.Р. – конюшня, кафе-бар,
ВКП «Волиньагробізнес» - млин,
Київстар – базова станція,
Водафон - базова станція,
с/р Лаврів – амбулаторія, артсвердловина,
Полонківське споживче т-во – магазин,
ФОП Безух П.А. – млин,
ФГ «Денисюків» - артсвердловина,
ФОП Герасимчук Н.В. – кіоск. с.Лаврів, вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцька
с. Промінь, вул. Хутірська, 23а
Любомльський та Шацький райони
1. 08:00-17:00
СВК "Украіна"
ФОП Гошовський Мирослав Миколайович
ФОП Писачук Михайло Миколайович
ФОП Зуб Ю.М.
Стаднік Надія Олександрівна
ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви смт.Шацьк вул.Незалежності
2. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1
Церква с.Ст.Смоляри
Сільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські Смоляри
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ПП Нічний Експрес Кобзаря 28 Жура Вікторія Вікторівна
м.Нововолинськ:
вул.Кобзаря 32
вул.Східна 29-53,32-62
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-10 10:00-16:00 Лісництво с. Буцинь
вул: Радянська, Ювілейна, Жовтнева, Горна, Лісна.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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