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У Луцьку помер військовий лікар

У Луцьку помер військовий лікар
Відійшов у вічність підполковник запасу, військовий лікар луцького медзакладу Чорний Ілля Анатолійович.

Про це повідомляють на офіційній сторінці "Луцький центр первинної медичної допомоги №3".

Чоловік з 2000 року працював у закладі на посаді завідувач відділенням медичного огляду юнаків призовної комісії при Луцькому об’єднаному військовому комісаріаті та завідувач кабінетом медичної статистики підприємства.

Колектив комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють глибоке співчуття родині.

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Теги: Луцьк, військовий лікар, смерть
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