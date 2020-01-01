У Луцьку помер військовий лікар
Сьогодні, 15:17
Відійшов у вічність підполковник запасу, військовий лікар луцького медзакладу Чорний Ілля Анатолійович.
Про це повідомляють на офіційній сторінці "Луцький центр первинної медичної допомоги №3".
Чоловік з 2000 року працював у закладі на посаді завідувач відділенням медичного огляду юнаків призовної комісії при Луцькому об’єднаному військовому комісаріаті та завідувач кабінетом медичної статистики підприємства.
Колектив комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють глибоке співчуття родині.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці "Луцький центр первинної медичної допомоги №3".
Чоловік з 2000 року працював у закладі на посаді завідувач відділенням медичного огляду юнаків призовної комісії при Луцькому об’єднаному військовому комісаріаті та завідувач кабінетом медичної статистики підприємства.
Колектив комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють глибоке співчуття родині.
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