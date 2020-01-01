Викрили 28-річну лучанку, яка збувала наркотики на території всієї Волині. ФОТО

На Волині поліцейські затримали 28-річну лучанку, яка розповсюджувала наркотики.У дівчини правоохоронці вилучили 200 г. психотропної речовини амфетамін, 1 кг. ABD-Fubinaca, мобільний телефон, sim-карти, електронні ваги, пристрій для фасування наркотичних засобів та банківські картки, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Встановили, що дівчина забезпечувала функціонування телеграм-каналу, виконуючи роль закладчиці на території всієї області.Під час проведення санкціонованого обшуку за її місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили ще понад 5 гр. амфетаміну, 10 гр. ABD-Fubinaca, електронні ваги та зіп-пакети.Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить понад 250 000 грн.Наразі вирішують питання про затримання волинянки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.Триває слідство.