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У Луцьку 5 виборчих дільниць змінили адресу

У Луцьку 5 виборчих дільниць змінили адресу
Після проведення останніх виборів через неможливість власників будівель забезпечити підготовку приміщень для голосування, невідповідність вимогам санітарно-технічних норм у Луцьку змінили адресу 5 виборчих дільниць.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, з метою покращення доступності перенесли центри для голосування п’яти виборчих дільниць. Зокрема, йдеться про такі центри:

- № 071061 — з Луцького біотехнічного інституту (вул.Гетьмана Сагайдачного, 6) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 (вул.Щусева, 10 );

- № 071069 — з Теремнівського будинку культури (вул. Теремнівська, 59) у Луцький центр професійно-технічної освіти (вул.Писаревського, 13);

- № 071073 — з Волинської обласної профспілкової бібліотеки ім. І.І.Фуріва (просп. Молоді, 4) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 (просп. Відродження, 32);

- № 071089 — з ЖКП № 11 (вул.Федорова, 9) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 (вул.Федорова, 7);

- № 071094 — з мостобудівельного загону №60” ПАТ “Мостобуд” (вул.Ківерцівька, 7А) у Волинський обласний еколого-натуралістичний центр (вул.Ківерцівська, 9Б).

Просять виборців звернути увагу на зазначену у запрошеннях адресу приміщення для голосування. Запрошення виборцям надійдуть до 15 жовтня включно.

У Луцькій міській територіальній громаді голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року пройде на 109 виборчих дільницях (100 звичайних та 9 спеціальних).

У місті Луцьку будуть працювати 83 виборчі дільниці, з них 74 — звичайні та 9 — спеціальних у лікувальних закладах міста, а у населених пунктах, що увійшли до складу Луцької міської територіальної громади, — 26 звичайних виборчих дільниць.

Відповідно до змін у виборчому законодавстві, вперше детальна інформація про виборчі дільниці розміщена на офіційному сайті Державного реєстру виборців у відкритому доступі. Тепер можна не тільки знайти місцерозташування своєї виборчої дільниці, а й отримати всі відомості про неї: від кількості виборців до плану- схеми приміщення (поверх, наявність ліфта, пандуса, стільникового зв’язку тощо). Це дає можливість оцінити рівень доступності приміщень для голосування та, при потребі і за наявності підстав, завчасно потурбуватись про забезпечення голосування за місцем перебування (на дому).

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Теги: Луцьк, зміна адрес, місцеві вибори
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