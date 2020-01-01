У Луцьку 5 виборчих дільниць змінили адресу

Після проведення останніх виборів через неможливість власників будівель забезпечити підготовку приміщень для голосування, невідповідність вимогам санітарно-технічних норм у Луцьку змінили адресу 5 виборчих дільниць.Про це повідомляє Луцька міська рада.Так, з метою покращення доступності перенесли центри для голосування п’яти виборчих дільниць. Зокрема, йдеться про такі центри:- № 071061 — з Луцького біотехнічного інституту (вул.Гетьмана Сагайдачного, 6) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 (вул.Щусева, 10 );- № 071069 — з Теремнівського будинку культури (вул. Теремнівська, 59) у Луцький центр професійно-технічної освіти (вул.Писаревського, 13);- № 071073 — з Волинської обласної профспілкової бібліотеки ім. І.І.Фуріва (просп. Молоді, 4) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 (просп. Відродження, 32);- № 071089 — з ЖКП № 11 (вул.Федорова, 9) у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 (вул.Федорова, 7);- № 071094 — з мостобудівельного загону №60” ПАТ “Мостобуд” (вул.Ківерцівька, 7А) у Волинський обласний еколого-натуралістичний центр (вул.Ківерцівська, 9Б).Просять виборців звернути увагу на зазначену у запрошеннях адресу приміщення для голосування. Запрошення виборцям надійдуть до 15 жовтня включно.У Луцькій міській територіальній громаді голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року пройде на 109 виборчих дільницях (100 звичайних та 9 спеціальних).У місті Луцьку будуть працювати 83 виборчі дільниці, з них 74 — звичайні та 9 — спеціальних у лікувальних закладах міста, а у населених пунктах, що увійшли до складу Луцької міської територіальної громади, — 26 звичайних виборчих дільниць.Відповідно до змін у виборчому законодавстві, вперше детальна інформація про виборчі дільниці розміщена на офіційному сайті Державного реєстру виборців у відкритому доступі. Тепер можна не тільки знайти місцерозташування своєї виборчої дільниці, а й отримати всі відомості про неї: від кількості виборців до плану- схеми приміщення (поверх, наявність ліфта, пандуса, стільникового зв’язку тощо). Це дає можливість оцінити рівень доступності приміщень для голосування та, при потребі і за наявності підстав, завчасно потурбуватись про забезпечення голосування за місцем перебування (на дому).