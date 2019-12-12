Судитимуть 33-річну волинянку, яка вбила чоловіка





Слідство встановило, що увечері



За цей злочин вона невдовзі відповідатиме перед судом.



Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За смерть чоловіка судитимуть 33-річну жительку Ковеля.Слідство встановило, що увечері 29 червня 2020 року нетвереза жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у ногу , пошкодивши судини, й він умер від крововтрати, - інформує пресслужба обласної прокуратури.За цей злочин вона невдовзі відповідатиме перед судом.за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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