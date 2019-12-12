Судитимуть 33-річну волинянку, яка вбила чоловіка
Сьогодні, 16:43
За смерть чоловіка судитимуть 33-річну жительку Ковеля.
Слідство встановило, що увечері 29 червня 2020 року нетвереза жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у ногу, пошкодивши судини, й він умер від крововтрати, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
За цей злочин вона невдовзі відповідатиме перед судом.
Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Слідство встановило, що увечері 29 червня 2020 року нетвереза жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у ногу, пошкодивши судини, й він умер від крововтрати, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
За цей злочин вона невдовзі відповідатиме перед судом.
Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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