Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікують дощову погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +14…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікують дощову погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +14…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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