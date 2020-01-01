У прикордонників Луцького загону – «дембель»
Сьогодні, 17:20
Сьогодні в управлінні Луцького прикордонного загону відбулася урочиста церемонія зі звільнення в запас Збройних Сил України військовослужбовців строкової служби.
Вже зараз до своїх домівок вирушили 17 найсумлінніших солдатів, які особливо відзначилися під час проходження служби в підрозділах охорони кордону, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Зазначають, що на захід завітав військовий капелан Михайло Хімчак, який промовив молитву, окропив усіх присутніх освяченою водою та побажав хлопцям подальших успіхів уже в цивільному житті.
Також кожного зразкового прикордонника було нагороджено грамотою, а начальник Луцького загону полковник Олег Вовк привітав усіх із завершенням терміну служби, подякував за сумлінну охорону державного кордону та відзначив, що всі 17 солдатів – кращі прикордонники. Серед них і Євген Бєлов, який проходив службу у відділі прикордонної служби «Морозовичі».
Хлопець поділився враженнями від служби: «До армії я працював машиністом на шахті «Західно-Донбаська», що на Дніпропетровщині, але навесні 2019 року вирішив, що прийшов час віддати «борг Батьківщині» - піти в армію. І, знаєте, я не шкодую, що обрав саме Держприкордонслужбу, адже, на мою думку, прикордонник – престижна професія, особливо - сьогодні. Ці півтора роки залишаться в моїй пам’яті назавжди, адже я встиг познайомитися з безліччю цікавих особистостей, знайти справжніх друзів, пережити багато незабутніх моментів під час служби. Головне – я відчував себе потрібним та корисним своїй державі. І повернувшись працювати на шахту до рідної Тернівки Павлоградського району, я з гордістю згадуватиму, як носив зелений берет та оберігав кордони України».
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Вже зараз до своїх домівок вирушили 17 найсумлінніших солдатів, які особливо відзначилися під час проходження служби в підрозділах охорони кордону, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Зазначають, що на захід завітав військовий капелан Михайло Хімчак, який промовив молитву, окропив усіх присутніх освяченою водою та побажав хлопцям подальших успіхів уже в цивільному житті.
Також кожного зразкового прикордонника було нагороджено грамотою, а начальник Луцького загону полковник Олег Вовк привітав усіх із завершенням терміну служби, подякував за сумлінну охорону державного кордону та відзначив, що всі 17 солдатів – кращі прикордонники. Серед них і Євген Бєлов, який проходив службу у відділі прикордонної служби «Морозовичі».
Хлопець поділився враженнями від служби: «До армії я працював машиністом на шахті «Західно-Донбаська», що на Дніпропетровщині, але навесні 2019 року вирішив, що прийшов час віддати «борг Батьківщині» - піти в армію. І, знаєте, я не шкодую, що обрав саме Держприкордонслужбу, адже, на мою думку, прикордонник – престижна професія, особливо - сьогодні. Ці півтора роки залишаться в моїй пам’яті назавжди, адже я встиг познайомитися з безліччю цікавих особистостей, знайти справжніх друзів, пережити багато незабутніх моментів під час служби. Головне – я відчував себе потрібним та корисним своїй державі. І повернувшись працювати на шахту до рідної Тернівки Павлоградського району, я з гордістю згадуватиму, як носив зелений берет та оберігав кордони України».
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Коментарі 1
"віддати борг Батьківщині" - калька з російської. "Виконати обов’язок перед Батьківщиною" - так буде українською.
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