У прикордонників Луцького загону – «дембель»

Сьогодні в управлінні Луцького прикордонного загону відбулася урочиста церемонія зі звільнення в запас Збройних Сил України військовослужбовців строкової служби.Вже зараз до своїх домівок вирушили 17 найсумлінніших солдатів, які особливо відзначилися під час проходження служби в підрозділах охорони кордону, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Зазначають, що на захід завітав військовий капелан, який промовив молитву, окропив усіх присутніх освяченою водою та побажав хлопцям подальших успіхів уже в цивільному житті.Також кожного зразкового прикордонника було нагороджено грамотою, а начальник Луцького загону полковникпривітав усіх із завершенням терміну служби, подякував за сумлінну охорону державного кордону та відзначив, що всі 17 солдатів – кращі прикордонники. Серед них і, який проходив службу у відділі прикордонної служби «Морозовичі».Хлопець поділився враженнями від служби: «До армії я працював машиністом на шахті «Західно-Донбаська», що на Дніпропетровщині, але навесні 2019 року вирішив, що прийшов час віддати «борг Батьківщині» - піти в армію. І, знаєте, я не шкодую, що обрав саме Держприкордонслужбу, адже, на мою думку, прикордонник – престижна професія, особливо - сьогодні. Ці півтора роки залишаться в моїй пам’яті назавжди, адже я встиг познайомитися з безліччю цікавих особистостей, знайти справжніх друзів, пережити багато незабутніх моментів під час служби. Головне – я відчував себе потрібним та корисним своїй державі. І повернувшись працювати на шахту до рідної Тернівки Павлоградського району, я з гордістю згадуватиму, як носив зелений берет та оберігав кордони України».