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Судили волинянина, який під час затримання побив та покусав поліцейських

Судили волинянина, який під час затримання побив та покусав поліцейських
Любешівський районний суд виніс вирок мешканцю Камінь-Каширського району за злочин щодо працівника правоохоронного органу.

Про це йдеться у вироку Любешівського районого суду від 23 вересня 2020 року, пише "Район. Любешів".

21 липня 2019 року, під вечір, у селі Мостище Камінь-Каширського району цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння під час затримання кілька разів ударив руками полісмена, а іншого вкусив за руку. Потерпілі представники правоохоронних органів отримали легкі тілесні ушкодження. З місця події хуліган намагався втекти, при цьому лаявся й пошкодив службове поліцейське авто.

У судовому засіданні свою вину у скоєнні інкримінованих йому дій він визнав повністю, у вчиненому розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 345 Кримінального кодексу, і призначив покарання – два роки обмеження волі. А на підставі статті 75 звільнив від цього покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

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Теги: суд, поліцейські, затримання, Любешівський район
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