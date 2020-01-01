Судили волинянина, який під час затримання побив та покусав поліцейських





Про це йдеться у вироку Любешівського районого суду від 23 вересня 2020 року,



21 липня 2019 року, під вечір, у селі Мостище Камінь-Каширського району цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння під час затримання кілька разів ударив руками полісмена, а іншого вкусив за руку. Потерпілі представники правоохоронних органів отримали легкі тілесні ушкодження. З місця події хуліган намагався втекти, при цьому лаявся й пошкодив службове поліцейське авто.



У судовому засіданні свою вину у скоєнні інкримінованих йому дій він визнав повністю, у вчиненому розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 345 Кримінального кодексу, і призначив покарання – два роки обмеження волі. А на підставі статті 75 звільнив від цього покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівський районний суд виніс вирок мешканцю Камінь-Каширського району за злочин щодо працівника правоохоронного органу.Про це йдеться у вироку Любешівського районого суду від 23 вересня 2020 року, пише "Район. Любешів".21 липня 2019 року, під вечір, у селі Мостище Камінь-Каширського району цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння під час затримання кілька разів ударив руками полісмена, а іншого вкусив за руку. Потерпілі представники правоохоронних органів отримали легкі тілесні ушкодження. З місця події хуліган намагався втекти, при цьому лаявся й пошкодив службове поліцейське авто.У судовому засіданні свою вину у скоєнні інкримінованих йому дій він визнав повністю, у вчиненому розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 345 Кримінального кодексу, і призначив покарання – два роки обмеження волі. А на підставі статті 75 звільнив від цього покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

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