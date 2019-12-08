Що кажуть колеги та пацієнти про луцького лікаря-гінеколога, який займався сутенерством. ВІДЕО

займався сутенерством у Луцьку, суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. 53-річний медик визнав свою вину і кається.



Про це розповів Микола Марчук.



Гінеколог не хоче спілкуватися із журналістами. "Він людина суспільна і боїться дуже будь-якого розголосу", - каже адвокат лікаря.



З жіночої консультації Луцького пологового будинку медик вже звільнився. 17 вересня за втягнення у проституцію і збут амфетаміну гінеколога Василя Стефанюка судили у Луцькому міськрайонному суді. Згідно з вироком - лікар отримав умовний термін з випробуванням на три роки.



Суддя-спікерка Людмила Присажнюк розповіла, слідчі виявили дев’ять епізодів схиляння до проституції з боку лікаря.



"Організовував і забезпечував заняття проституцією в сауні, що знаходиться у Луцьку. З цією метою він шукав для клієнтів, супроводжував до місця надання платних послуг, домовлявся з адміністратором", - каже спікерка Людмила Присяжнюк.



Суспільне поспілкувалося з колегами Василя Стефанюка та його пацієнтками.



У жіночій консультації в Луцьку, де працював медик, зі слів завідувачки Любові Ларіної, про злочинні дії працівника не знали. Не було їй відомо, каже, і про те, що від квітня тривало слідство. Медичка відмовилася розповідати, чи були скарги на роботу гінеколога.



Останні п’ять місяців перед судом лікар працював на пів ставки. Суспільному вдалося сконтактувати з кількома пацієнтками лікаря у соцмережах. Спілкуватися на камеру жінки відмовилися. Одна з них, Ірина Федоренко розповіла телефоном, що шість років тому Василь Стефанюк вів у неї вагітність. Каже: грошей не вимагав. З її слів, під час оглядів не побачив проблем, які призвели до запалення після пологів.



Зі слів адвоката Миколи Марчука, нині засуджений лікар вирішує, чи подаватиме апеляцію на рішення Луцького міськрайонного суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарю-гінекологу, який, суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. 53-річний медик визнав свою вину і кається.Про це розповів Суспільному його адвокатГінеколог не хоче спілкуватися із журналістами. "Він людина суспільна і боїться дуже будь-якого розголосу", - каже адвокат лікаря.З жіночої консультації Луцького пологового17 вересня за втягнення у проституцію і збут амфетаміну гінеколога Василя Стефанюка судили у Луцькому міськрайонному суді. Згідно з вироком - лікар отримав умовний термін з випробуванням на три роки.Суддя-спікеркарозповіла, слідчі виявили дев’ять епізодів схиляння до проституції з боку лікаря."Організовував і забезпечував заняття проституцією в сауні, що знаходиться у Луцьку. З цією метою він шукав для клієнтів, супроводжував до місця надання платних послуг, домовлявся з адміністратором", - каже спікерка Людмила Присяжнюк.Суспільне поспілкувалося з колегами Василя Стефанюка та його пацієнтками.У жіночій консультації в Луцьку, де працював медик, зі слів завідувачки, про злочинні дії працівника не знали. Не було їй відомо, каже, і про те, що від квітня тривало слідство. Медичка відмовилася розповідати, чи були скарги на роботу гінеколога.Останні п’ять місяців перед судом лікар працював на пів ставки. Суспільному вдалося сконтактувати з кількома пацієнтками лікаря у соцмережах. Спілкуватися на камеру жінки відмовилися. Одна з них,розповіла телефоном, що шість років тому Василь Стефанюк вів у неї вагітність. Каже: грошей не вимагав. З її слів, під час оглядів не побачив проблем, які призвели до запалення після пологів.Зі слів адвоката Миколи Марчука, нині засуджений лікар вирішує, чи подаватиме апеляцію на рішення Луцького міськрайонного суду.

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