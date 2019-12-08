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Що кажуть колеги та пацієнти про луцького лікаря-гінеколога, який займався сутенерством. ВІДЕО

Що кажуть колеги та пацієнти про луцького лікаря-гінеколога, який займався сутенерством. ВІДЕО
Лікарю-гінекологу, який займався сутенерством у Луцьку, суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. 53-річний медик визнав свою вину і кається.

Про це розповів Суспільному його адвокат Микола Марчук.

Гінеколог не хоче спілкуватися із журналістами. "Він людина суспільна і боїться дуже будь-якого розголосу", - каже адвокат лікаря.

З жіночої консультації Луцького пологового будинку медик вже звільнився. 17 вересня за втягнення у проституцію і збут амфетаміну гінеколога Василя Стефанюка судили у Луцькому міськрайонному суді. Згідно з вироком - лікар отримав умовний термін з випробуванням на три роки.

Суддя-спікерка Людмила Присажнюк розповіла, слідчі виявили дев’ять епізодів схиляння до проституції з боку лікаря.

"Організовував і забезпечував заняття проституцією в сауні, що знаходиться у Луцьку. З цією метою він шукав для клієнтів, супроводжував до місця надання платних послуг, домовлявся з адміністратором", - каже спікерка Людмила Присяжнюк.

Суспільне поспілкувалося з колегами Василя Стефанюка та його пацієнтками.

У жіночій консультації в Луцьку, де працював медик, зі слів завідувачки Любові Ларіної, про злочинні дії працівника не знали. Не було їй відомо, каже, і про те, що від квітня тривало слідство. Медичка відмовилася розповідати, чи були скарги на роботу гінеколога.

Останні п’ять місяців перед судом лікар працював на пів ставки. Суспільному вдалося сконтактувати з кількома пацієнтками лікаря у соцмережах. Спілкуватися на камеру жінки відмовилися. Одна з них, Ірина Федоренко розповіла телефоном, що шість років тому Василь Стефанюк вів у неї вагітність. Каже: грошей не вимагав. З її слів, під час оглядів не побачив проблем, які призвели до запалення після пологів.

Зі слів адвоката Миколи Марчука, нині засуджений лікар вирішує, чи подаватиме апеляцію на рішення Луцького міськрайонного суду.


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Теги: лікар-гінеколог, сутенерство, суд
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Коментарі 1
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варта розстрілювати, але ж наш суд - самий гуманний.
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