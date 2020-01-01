Кандидат в мери Луцька причетний до рейдерського захоплення комунального майна

Роману Бондаруку, який хоче стати міським головою Луцька, це вдалося: він разом із компаньйонами рейдерським методом захопив у міської ради чимале приміщення.



Для цього знадобився брат-адвокат і кілька судових інстанцій. Тепер же приміщення, яке мало б бути власністю ОСББ (для цього начебто його й забрали у міськради), продається,



Приміщення розбрату



28 лютого 2017 року Луцька міська рада звернулася до державного реєстратора, аби зареєструвати нежитлове приміщення площею 188,6 м2 в будинку за адресою Луцьк, проспект Перемоги, 12. У квітні право власності на це приміщення оформили. Але уже в лютому 2018 року ОСББ «Авангард Луцьк» звернулося до Волинського окружного адміністративного суду з позовною заявою скасувати запис про реєстрацію майна.



Що це за приміщення? У 2015 році в багатоквартирному будинку на проспекті Перемоги, 12 мешканці створили ОСББ. У 2016 році в спірному приміщенні організували консультаційний Центр з питань енергоефективності та енергозбереження, орендувавши площу у міської ради. Серед ініціаторів створення цього центру – давні компаньйони Роман Бондарук та Юлія Сабатюк, які всіма силами намагаються зібрати під своє крило всі міські об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Певний час Центр енергоефективності діяв у орендованому приміщенні та сусідував з іншими громадськими організаціями. Відкривали його помпезно: з перерізанням стрічки, кульками, численною делегацією гостей та міським головою. Там навіть мали працювати консультанти, яким би платила структура Світового банку. Але насправді Центр цей практично не працював, а організували його для відводу очей, щоб потім можна було відібрати приміщення і його продати.



Далі хронологія подій розвивалася так: міська рада оформила право власності на приміщення, а ОСББ вирішило відсудити його у міста. Битва за нерухомість тривала два роки, за цей час справа пройшла п’ять судових інстанцій.



Одним з ключових моментів у спорі стало визначення статусу приміщення: воно нежитлове чи допоміжне приміщення. Адже українське законодавство чітко розрізняє ці два поняття.



Нежитлове приміщення – це ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна. А допоміжні приміщення – це приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (візочні, комори, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні й технічні приміщення).



Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», в багатоквартирному будинку, крім квартир, можуть бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Співвласники багатоквартирного будинку – це власники квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному приміщенні. Тобто якщо згадане приміщення нежитлове, то Луцька міська рада – це повноправний співвласник ОСББ. Якщо ж це приміщення допоміжне, тоді міська рада не має на нього права після передання будинку ОСББ, бо воно потрібне для обслуговування мешканців.



Давня інвентаризаційна довідка без печатки



Будинок на Перемоги, 12 списали з балансу міста у 2015 році. І це, на думку представників ОСББ, автоматично робило незареєстровані приміщення власністю об’єднання. Але насправді порядок списання багатоквартирних будинків передбачає, що право власності на незареєстровані квартири та приміщення має бути зареєстроване власниками, які мають правовстановчі документи.



Чи мала Луцька міська рада правовстановчі документи? Так, мала. Реєстраційне посвідчення, датоване 5 серпня 1986 року, свідчить, що будинок на проспекті Перемоги, 12 зареєстрований за Луцькою міською радою відповідно до рішення міськвиконкому. Згадане рішення виконкому не було скасоване, а отже, лишалося чинним.



Якщо упустити юридичні тонкощі, законна схема така: у 1986 році всі приміщення будинку (житлові, нежитлові та допоміжні) були власністю міської ради. У 2015 році після створення ОСББ всі житлові та допоміжні приміщення мали бути передані ОСББ, а на нежитлові правовстановчі документи мала міська рада і зібралася його зареєструвати. На той момент це приміщення перебувало в комунальній власності.



Але рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2018 року ОСББ відсудило приміщення у міської ради завдяки суто формальній дрібниці: реєстраційне посвідчення, видане Волинським БТІ у 1986 році, не містило підпису посадової особи та печатки установи, яка його видала. На жаль, помилки в документах, особливо того часу, – не рідкість. Цього разу така помилка клерка коштувала місту приміщення площею майже 200 квадратів.



Статус приміщення визначали за підробленим записом



Але на цьому битва за приміщення не закінчилась. Львівський апеляційний суд скасував рішення Волинського обласного адміністративного суду і повернув приміщення місту. Тоді ОСББ «Авангард Луцьк» звернулося до Господарського суду Волинської області.



І тут почалася магія. З судових матеріалів стало відомо: ОСББ вважає, що спірне приміщення є допоміжним, оскільки так вказано в акті прийому-передачі з балансу ЖКП №3 на баланс ОСББ «Авангард Луцьк» та паспорті будинку. В цих документах загальна площа допоміжних приміщень – 210,5 м2. Але на підставі чого внесено такі записи, в документах не обґрунтовано. Більше того, ці записи могли підробити.



«У листі №54/2-2 від 09.02.2018 р. житлово-комунальне підприємство, яке передавало житловий комплекс на баланс позивачу, зазначає, що запис в графі «Загальна площа допоміжних приміщень» – 210,5 м2 в акті приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу ЖКП №3 на баланс ОСББ «Авангард Луцьк» та запис в графі «Загальна площа допоміжних приміщень» – 210,5 м2 паспорта житлового будинку за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 12, здійснено невідомою особою іншим кольором пасти та почерком. У технічному паспорті, який є в архіві КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», дані приміщення визначені як нежитлові», – йдеться у матеріалах судової справи.



Нагадують: нежитлове та допоміжне приміщення – різні речі.



У суді аналізували й технічний паспорт, в якому вказане приміщення не належить до допоміжних і є окремим об’єктом нерухомого майна. Допоміжними до цього приміщення є лише сходи. Воно не є підвальним, а з 2014 року його здавали в оренду. Логічно, що ніхто не брав би в оренду шахту ліфта чи сміттєпровід. І якого ж розміру мала б бути комора, щоб у ній вдалося облаштувати Центр енергоефективності?



Урешті Господарський суд не задовольнив позов ОСББ «Авангард Луцьк», адже ОСББ не довело, що згадане приміщення – допоміжне.



Апеляційний суд підробки документів не помітив



Справа дійшла до Північно-Західного апеляційного господарського суду. Цього разу тут теж звернули увагу на відсутність підпису та печатки на одному з аркушів інвентаризаційної справи. І спірне приміщення судді віднесли до допоміжних на підставі рішення КСУ від 2011 року, де було зазначено, що допоміжними приміщеннями не вважаються ті приміщення, які з самого початку будівництва мали інше призначення (магазин, перукарня, офіс, поштове відділення тощо). А призначення приміщення, через яке виник спір, – обслуговування будинку, власників квартир, підвищення життєвого комфорту і наявність різних способів задоволення їхніх побутових потреб, пов’язаних із життєзабезпеченням. Отож, ОСББ таки виграло суд. І хоч Луцька міська рада подала касаційну скаргу, постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду залишили без змін.



«Допоміжне приміщення» продають як комерційне



Певний час у згаданому приміщенні діяв Центр енергоефективності, створенням якого опікувався дует Бондарук-Сабатюк. До слова, друга фігурантка цієї справи, Юлія Сабатюк, теж йде в політику: наразі вона балотується у Волинську обласну раду за списками «Слуги Народу».



Очевидно, що створення цього Центру було одним із кроків у схемі рейдерського захоплення комунального майна, оскільки цей аргумент звучав і в суді. Мовляв, Центр допомагає ОСББ ефективно впроваджувати енергоощадні технології, на втілення яких ОСББ «Авангард Луцьк» отримало величезний кредит.



З 10 березня 2019 року інтереси ОСББ в судах щодо цього спору представляв адвокат Юрій Бондарук – рідний брат Романа Бондарука. Тепер же «допоміжне приміщення, яке має обслуговувати будинок та його співвласників» продають за 190 тисяч доларів. Схему приміщення та його фото з вивіскою Центру енергоефективності розмістила у відповідному оголошенні місцева ріелторська компанія. Тепер же «допоміжне приміщення» перетворилося на «фасадне комерційне».



Не зупинило нових власників і те, що тут донедавна розташовувалися й інші громадські об’єднання: ветеранська організація, яка мала залу для зібрань ветеранів, та центр тверезості. Проте готуючи приміщення до продажу, їх цинічно вигнали звідти.



Пропозицію про продаж цього приміщення нинішні власники не афішують, а хочуть продати його тихцем. З власних джерел вдалося дізнатися, що ріелтори не поміщають оголошення на загальну дошку оголошень, а шукають покупців серед своїх клієнтів, які є в базі та у закритому Telegram-каналі, і їх навіть просили зняти повідомлення про продаж з дошки. Крім того, власники називають себе і керівниками Центру енергозбереження, які використовували приміщення для себе. І ці ж власники готові сприяти покупцям, особливо у перемовинах з ОСББ, бо вони «в гарних стосунках», а саме приміщення можна поділити навіть на кілька окремих контор і зробити п’ять окремих входів. Тим більше – пропозиція дуже приваблива, як і місце розташування.



Як виявилося, фактично Роман Бондарук і компанія рейдерськи обдурили суд та відібрали приміщення у жителів Луцька. І гроші, які міг заробити міський бюджет від продажу, тепер підуть у приватну кишеню людині, яка прагне стати мером Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як «з повітря» заробити 190 тисяч доларів? Легко і просто. Треба лишень забрати потрібне приміщення у попереднього власника, а потім виставити його на продаж. І лучанину, який хоче стати міським головою Луцька, це вдалося: він разом із компаньйонами рейдерським методом захопив у міської ради чимале приміщення.Для цього знадобився брат-адвокат і кілька судових інстанцій. Тепер же приміщення, яке мало б бути власністю ОСББ (для цього начебто його й забрали у міськради), продається, пише ІА "Волинські Новини".28 лютого 2017 року Луцька міська рада звернулася до державного реєстратора, аби зареєструвати нежитлове приміщення площею 188,6 м2 в будинку за адресою Луцьк, проспект Перемоги, 12. У квітні право власності на це приміщення оформили. Але уже в лютому 2018 року ОСББ «Авангард Луцьк» звернулося до Волинського окружного адміністративного суду з позовною заявою скасувати запис про реєстрацію майна.Що це за приміщення? У 2015 році в багатоквартирному будинку на проспекті Перемоги, 12 мешканці створили ОСББ. У 2016 році в спірному приміщенні організували консультаційний Центр з питань енергоефективності та енергозбереження, орендувавши площу у міської ради. Серед ініціаторів створення цього центру – давні компаньйони Роман Бондарук та Юлія Сабатюк, які всіма силами намагаються зібрати під своє крило всі міські об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Певний час Центр енергоефективності діяв у орендованому приміщенні та сусідував з іншими громадськими організаціями. Відкривали його помпезно: з перерізанням стрічки, кульками, численною делегацією гостей та міським головою. Там навіть мали працювати консультанти, яким би платила структура Світового банку. Але насправді Центр цей практично не працював, а організували його для відводу очей, щоб потім можна було відібрати приміщення і його продати.Далі хронологія подій розвивалася так: міська рада оформила право власності на приміщення, а ОСББ вирішило відсудити його у міста. Битва за нерухомість тривала два роки, за цей час справа пройшла п’ять судових інстанцій.Одним з ключових моментів у спорі стало визначення статусу приміщення: воно нежитлове чи допоміжне приміщення. Адже українське законодавство чітко розрізняє ці два поняття.Нежитлове приміщення – це ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна. А допоміжні приміщення – це приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (візочні, комори, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні й технічні приміщення).Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», в багатоквартирному будинку, крім квартир, можуть бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Співвласники багатоквартирного будинку – це власники квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному приміщенні. Тобто якщо згадане приміщення нежитлове, то Луцька міська рада – це повноправний співвласник ОСББ. Якщо ж це приміщення допоміжне, тоді міська рада не має на нього права після передання будинку ОСББ, бо воно потрібне для обслуговування мешканців.Будинок на Перемоги, 12 списали з балансу міста у 2015 році. І це, на думку представників ОСББ, автоматично робило незареєстровані приміщення власністю об’єднання. Але насправді порядок списання багатоквартирних будинків передбачає, що право власності на незареєстровані квартири та приміщення має бути зареєстроване власниками, які мають правовстановчі документи.Чи мала Луцька міська рада правовстановчі документи? Так, мала. Реєстраційне посвідчення, датоване 5 серпня 1986 року, свідчить, що будинок на проспекті Перемоги, 12 зареєстрований за Луцькою міською радою відповідно до рішення міськвиконкому. Згадане рішення виконкому не було скасоване, а отже, лишалося чинним.Якщо упустити юридичні тонкощі, законна схема така: у 1986 році всі приміщення будинку (житлові, нежитлові та допоміжні) були власністю міської ради. У 2015 році після створення ОСББ всі житлові та допоміжні приміщення мали бути передані ОСББ, а на нежитлові правовстановчі документи мала міська рада і зібралася його зареєструвати. На той момент це приміщення перебувало в комунальній власності.Але рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2018 року ОСББ відсудило приміщення у міської ради завдяки суто формальній дрібниці: реєстраційне посвідчення, видане Волинським БТІ у 1986 році, не містило підпису посадової особи та печатки установи, яка його видала. На жаль, помилки в документах, особливо того часу, – не рідкість. Цього разу така помилка клерка коштувала місту приміщення площею майже 200 квадратів.Але на цьому битва за приміщення не закінчилась. Львівський апеляційний суд скасував рішення Волинського обласного адміністративного суду і повернув приміщення місту. Тоді ОСББ «Авангард Луцьк» звернулося до Господарського суду Волинської області.І тут почалася магія. З судових матеріалів стало відомо: ОСББ вважає, що спірне приміщення є допоміжним, оскільки так вказано в акті прийому-передачі з балансу ЖКП №3 на баланс ОСББ «Авангард Луцьк» та паспорті будинку. В цих документах загальна площа допоміжних приміщень – 210,5 м2. Але на підставі чого внесено такі записи, в документах не обґрунтовано. Більше того, ці записи могли підробити.«У листі №54/2-2 від 09.02.2018 р. житлово-комунальне підприємство, яке передавало житловий комплекс на баланс позивачу, зазначає, що запис в графі «Загальна площа допоміжних приміщень» – 210,5 м2 в акті приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу ЖКП №3 на баланс ОСББ «Авангард Луцьк» та запис в графі «Загальна площа допоміжних приміщень» – 210,5 м2 паспорта житлового будинку за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 12, здійснено невідомою особою іншим кольором пасти та почерком. У технічному паспорті, який є в архіві КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», дані приміщення визначені як нежитлові», – йдеться у матеріалах судової справи.Нагадують: нежитлове та допоміжне приміщення – різні речі.У суді аналізували й технічний паспорт, в якому вказане приміщення не належить до допоміжних і є окремим об’єктом нерухомого майна. Допоміжними до цього приміщення є лише сходи. Воно не є підвальним, а з 2014 року його здавали в оренду. Логічно, що ніхто не брав би в оренду шахту ліфта чи сміттєпровід. І якого ж розміру мала б бути комора, щоб у ній вдалося облаштувати Центр енергоефективності?Урешті Господарський суд не задовольнив позов ОСББ «Авангард Луцьк», адже ОСББ не довело, що згадане приміщення – допоміжне.Справа дійшла до Північно-Західного апеляційного господарського суду. Цього разу тут теж звернули увагу на відсутність підпису та печатки на одному з аркушів інвентаризаційної справи. І спірне приміщення судді віднесли до допоміжних на підставі рішення КСУ від 2011 року, де було зазначено, що допоміжними приміщеннями не вважаються ті приміщення, які з самого початку будівництва мали інше призначення (магазин, перукарня, офіс, поштове відділення тощо). А призначення приміщення, через яке виник спір, – обслуговування будинку, власників квартир, підвищення життєвого комфорту і наявність різних способів задоволення їхніх побутових потреб, пов’язаних із життєзабезпеченням. Отож, ОСББ таки виграло суд. І хоч Луцька міська рада подала касаційну скаргу, постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду залишили без змін.Певний час у згаданому приміщенні діяв Центр енергоефективності, створенням якого опікувався дует Бондарук-Сабатюк. До слова, друга фігурантка цієї справи, Юлія Сабатюк, теж йде в політику: наразі вона балотується у Волинську обласну раду за списками «Слуги Народу».Очевидно, що створення цього Центру було одним із кроків у схемі рейдерського захоплення комунального майна, оскільки цей аргумент звучав і в суді. Мовляв, Центр допомагає ОСББ ефективно впроваджувати енергоощадні технології, на втілення яких ОСББ «Авангард Луцьк» отримало величезний кредит.З 10 березня 2019 року інтереси ОСББ в судах щодо цього спору представляв адвокат Юрій Бондарук – рідний брат Романа Бондарука. Тепер же «допоміжне приміщення, яке має обслуговувати будинок та його співвласників» продають за 190 тисяч доларів. Схему приміщення та його фото з вивіскою Центру енергоефективності розмістила у відповідному оголошенні місцева ріелторська компанія. Тепер же «допоміжне приміщення» перетворилося на «фасадне комерційне».Не зупинило нових власників і те, що тут донедавна розташовувалися й інші громадські об’єднання: ветеранська організація, яка мала залу для зібрань ветеранів, та центр тверезості. Проте готуючи приміщення до продажу, їх цинічно вигнали звідти.Пропозицію про продаж цього приміщення нинішні власники не афішують, а хочуть продати його тихцем. З власних джерел вдалося дізнатися, що ріелтори не поміщають оголошення на загальну дошку оголошень, а шукають покупців серед своїх клієнтів, які є в базі та у закритому Telegram-каналі, і їх навіть просили зняти повідомлення про продаж з дошки. Крім того, власники називають себе і керівниками Центру енергозбереження, які використовували приміщення для себе. І ці ж власники готові сприяти покупцям, особливо у перемовинах з ОСББ, бо вони «в гарних стосунках», а саме приміщення можна поділити навіть на кілька окремих контор і зробити п’ять окремих входів. Тим більше – пропозиція дуже приваблива, як і місце розташування.Як виявилося, фактично Роман Бондарук і компанія рейдерськи обдурили суд та відібрали приміщення у жителів Луцька. І гроші, які міг заробити міський бюджет від продажу, тепер підуть у приватну кишеню людині, яка прагне стати мером Луцька.

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