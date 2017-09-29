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У Луцьку в кабінеті слідчого «на гарячому» спіймали хабародавця. ФОТО

У Луцьку в кабінеті слідчого «на гарячому» спіймали хабародавця. ФОТО
Власник авто в обмін на повернення вантажівки, якою перевозили незаконну деревину, запропонував працівникові поліції Волинської області тисячу доларів США. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі обласного главку затримали чоловіка на передачі хабаря.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Співробітники Ківерцівського відділу поліції вилучили вантажний автомобіль, на якому здійснювалося транспортування незаконно вирубаного лісу. Ухвалою районного суду на авто було накладено арешт. Однак власник «Mersedes-Benz» на це не зважив і спробував повернути автівку.

23-річний мешканець Луцька запропонував слідчому поліції, у провадженні якого перебували матеріали справи, «винагороду» за можливість забрати транспортний засіб. За таку «послугу» він запропонував тисячу доларів США.

Проте задум не спрацював: поліцейський повідомив про пропозицію неправомірної вигоди керівництву та Волинське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

У службовому кабінеті слідчого поліції працівники внутрішньої безпеки та слідчого управління ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали чоловіка під час передачі грошей.

Наразі готується оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

У Луцьку в кабінеті слідчого «на гарячому» спіймали хабародавця. ФОТО


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Теги: хабар, авто, слідчий, ГУНП, контрабанда лісу
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