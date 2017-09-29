У Луцьку в кабінеті слідчого «на гарячому» спіймали хабародавця. ФОТО





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Співробітники Ківерцівського відділу поліції вилучили вантажний автомобіль, на якому здійснювалося транспортування незаконно вирубаного лісу. Ухвалою районного суду на авто було накладено арешт. Однак власник «Mersedes-Benz» на це не зважив і спробував повернути автівку.



23-річний мешканець Луцька запропонував слідчому поліції, у провадженні якого перебували матеріали справи, «винагороду» за можливість забрати транспортний засіб. За таку «послугу» він запропонував тисячу доларів США.



Проте задум не спрацював: поліцейський повідомив про пропозицію неправомірної вигоди керівництву та Волинське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.



У службовому кабінеті слідчого поліції працівники внутрішньої безпеки та слідчого управління ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали чоловіка під час передачі грошей.



Наразі готується оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.







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