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У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО

У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
1-го жовтня близько 18:00 у Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Гірняцької і траси Р-15 трапилася ДТП.

Фото аварії надіслав читач БУГу.

На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Volkswagen і Opel.

Свідок розповів, що в одному з автомобілів знаходилася дитина.

На місці працювала поліція та «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.

У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, швидка
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