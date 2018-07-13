У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 19:26
1-го жовтня близько 18:00 у Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Гірняцької і траси Р-15 трапилася ДТП.
Фото аварії надіслав читач БУГу.
На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Volkswagen і Opel.
Свідок розповів, що в одному з автомобілів знаходилася дитина.
На місці працювала поліція та «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.
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Фото аварії надіслав читач БУГу.
На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Volkswagen і Opel.
Свідок розповів, що в одному з автомобілів знаходилася дитина.
На місці працювала поліція та «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.
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