У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО





Фото аварії надіслав читач



На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Volkswagen і Opel.



Свідок розповів, що в одному з автомобілів знаходилася дитина.



На місці працювала поліція та «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го жовтня близько 18:00 у Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Гірняцької і траси Р-15 трапилася ДТП.Фото аварії надіслав читач БУГу На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Volkswagen і Opel.Свідок розповів, що в одному з автомобілів знаходилася дитина.На місці працювала поліція та «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.

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