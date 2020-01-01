Про зв'язкову УПА з Волині знімають фільм

Уже за кілька місяців вся країна побачить стрічку «Шлях поколінь» про українців-захисників у різних поколіннях. Зокрема, у стрічці розкажуть про зв'язкову УПА з Волині.Продюсером фільму, співсценаристом, автором ідеї є Михайло Ухман: журналіст, доброволець російсько – української війни, - пише АрміяInfo.У фільмі показано історії зв’язкової УПА Ганни Абрамчук із Волині, бійця служби безпеки УПА Степана Петраша з Калуша та ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, Івана Залужного… Долі, що тісно переплелись у боротьбі проти московського окупанта…– Ідея знімати фільми про воїнів УПА мені спала на думку два роки тому, коли я відвідав Волинь, а саме познайомився із Ганною Абрамчук (Зеленою), зв’язковою полковника УПА Клима Савура. Подруга Гива, таке в неї псевдо, має 93 роки і вона досі чітко пам’ятає, як виконувала небезпечні завдання для наших повстанців, – каже Михайло Ухман. – Коли мене з нею познайомили, я зрозумів, що війна війною, але ми втрачаємо дорогоцінну історію, яку ніхто не документує. Тому потрібно змінювати ситуацію.Перші сцени фільму було відзнято у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. Наступний етап зйомок відбувався в районі бойових дій, де було показано сучасну війну. Відзняли не лише те, що планували за сценарієм, а й реальні фронтові події.– Такого ще ніхто не робив: професійні актори з професійними захисниками України на фронті – це сучасні реалії нашого фільму, – додає Михайло.