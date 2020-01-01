Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО





А вже сьогодні, 1 жовтня, артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, зокрема в пивному клубі «Оболонь» та кафе «Mr. Benedict», відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, а також влаштувала шопінг, - пише



«Мені здається, я потрапила в рай. Це пінчук арт центр 80-го левела. Подобається мені сучасне українське мистецтво. Просто гарно. Можливо, тому що в мене руки не з того місця ростуть для такої творчості», – поділилася враженнями Alyona Alyona від музею Корсаків у своєму Instagram.



Фото реперки оприлюднили на офіційній сторінці музею в соцмережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська реп-виконавиця та авторка пісень Alyona Alyona відвідала Луцьк. До нашого міста популярна співачка приїхала ще вчора, 30 вересня, ввечері – по дорозі з Карпат.А вже сьогодні, 1 жовтня, артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, зокрема в пивному клубі «Оболонь» та кафе «Mr. Benedict», відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, а також влаштувала шопінг, - пише ІА Волинські новини. «Мені здається, я потрапила в рай. Це пінчук арт центр 80-го левела. Подобається мені сучасне українське мистецтво. Просто гарно. Можливо, тому що в мене руки не з того місця ростуть для такої творчості», – поділилася враженнями Alyona Alyona від музею Корсаків у своєму Instagram.Фото реперки оприлюднили на офіційній сторінці музею в соцмережі.

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