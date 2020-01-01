Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Українська реп-виконавиця та авторка пісень Alyona Alyona відвідала Луцьк. До нашого міста популярна співачка приїхала ще вчора, 30 вересня, ввечері – по дорозі з Карпат.
А вже сьогодні, 1 жовтня, артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, зокрема в пивному клубі «Оболонь» та кафе «Mr. Benedict», відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, а також влаштувала шопінг, - пише ІА Волинські новини.
«Мені здається, я потрапила в рай. Це пінчук арт центр 80-го левела. Подобається мені сучасне українське мистецтво. Просто гарно. Можливо, тому що в мене руки не з того місця ростуть для такої творчості», – поділилася враженнями Alyona Alyona від музею Корсаків у своєму Instagram.
Фото реперки оприлюднили на офіційній сторінці музею в соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А вже сьогодні, 1 жовтня, артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, зокрема в пивному клубі «Оболонь» та кафе «Mr. Benedict», відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, а також влаштувала шопінг, - пише ІА Волинські новини.
«Мені здається, я потрапила в рай. Це пінчук арт центр 80-го левела. Подобається мені сучасне українське мистецтво. Просто гарно. Можливо, тому що в мене руки не з того місця ростуть для такої творчості», – поділилася враженнями Alyona Alyona від музею Корсаків у своєму Instagram.
Фото реперки оприлюднили на офіційній сторінці музею в соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:48
«Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою»
Сьогодні, 21:17
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00