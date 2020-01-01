Вчителі луцької школи запальними танцями привітали всіх освітян з професійним святом. ВІДЕО





Хореографічну композицію присвятили професійному святу - Дню вчителя. Відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.



Саме Раїса Терещук і займалася постановкою композиції та монтажем відео.





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