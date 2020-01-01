Вчителі луцької школи запальними танцями привітали всіх освітян з професійним святом. ВІДЕО
Сьогодні, 22:44
Педагогічні працівники Луцького навчально-виховного комплексу №10 взяли участь у танцювальному флешмобі.
Хореографічну композицію присвятили професійному святу - Дню вчителя. Відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.
Саме Раїса Терещук і займалася постановкою композиції та монтажем відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хореографічну композицію присвятили професійному святу - Дню вчителя. Відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.
Саме Раїса Терещук і займалася постановкою композиції та монтажем відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
От молодці! Дуже креативно! Не працею одною...
Останні новини
Вчителі луцької школи запальними танцями привітали всіх освітян з професійним святом. ВІДЕО
Сьогодні, 22:44
Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 22:04
«Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою»
Сьогодні, 21:17