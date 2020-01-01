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Вчителі луцької школи запальними танцями привітали всіх освітян з професійним святом. ВІДЕО

Вчителі луцької школи запальними танцями привітали всіх освітян з професійним святом. ВІДЕО
Педагогічні працівники Луцького навчально-виховного комплексу №10 взяли участь у танцювальному флешмобі.

Хореографічну композицію присвятили професійному святу - Дню вчителя. Відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.

Саме Раїса Терещук і займалася постановкою композиції та монтажем відео.


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Теги: Луцьк, освіта
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Коментарі 1
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