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На Волині покарали п'яного мотоцикліста, їздив за кермом із 3,5 проміле алкоголю в крові

На Волині покарали п'яного мотоцикліста, їздив за кермом із 3,5 проміле алкоголю в крові
Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли від Іваничівського відділу поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за кермування мотоциклом в стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться в постанові суду від 25 вересня, - пише Район.Іваничі.

Чоловік 31 серпня о 15:25 в селі Осмиловичі Іваничівського району керував мотоциклом марки «Viper V150g» в стані алкогольного сп`яніння, чим порушив пункт 2.9 а Правил дорожнього руху.

В судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся, просив суворо не карати.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, суддя прийшов до висновку, що чоловік своїми діями вчинив адмінправопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вина його повністю доведена, що підтверджується матеріалами справи та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення, тестом на вміст алкоголю, показник якого становить 3,52 проміле, актом огляду на стан сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, поясненнями свідків відеодоказами.

Суд визнав мотоцикліста винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на нього стягнення у виді штрафу 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на терміном один рік.

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Теги: суд, Іваничі
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