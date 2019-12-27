Волинські військові допомагають гасити пожежі в селах Луганщини. ФОТО
01 жовтень, 23:35
Військовослужбовці 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого допомагають жителям Луганщини з ліквідацією пожеж.
Про це йдеться на сторінці волинської бригади у фейсбуці.
"Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу", - йдеться у дописі віськових.
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Про це йдеться на сторінці волинської бригади у фейсбуці.
"Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу", - йдеться у дописі віськових.
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