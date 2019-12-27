Волинські військові допомагають гасити пожежі в селах Луганщини. ФОТО





Про це йдеться на сторінці волинської бригади у фейсбуці.



"Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу", - йдеться у дописі віськових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого допомагають жителям Луганщини з ліквідацією пожеж.Про це йдеться на сторінці волинської бригади у фейсбуці."Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу", - йдеться у дописі віськових.

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