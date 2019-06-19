Волинянка закликала «взять Киев» і повалити конституційний лад в Україні





За свої антиукраїнські дописи та висловлювання у соцмережах за рішенням суду вона заплатить 17 тисяч гривень штрафу. Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пише



Так, уродженка села Поворськ Ковельського району розміщувала на сторінці в російській соцмережі «Вконтакте» дописи, в яких закликала до повалення конституційного ладу в Україні, а також до воєнних дій. Окрім того, сепаратистка всіляко ображала українців, зокрема висловлювалася негативно через їхню підтримку Євромайдану.



Також жінка закликала шляхом воєнних дій позбавити прозахідних представників центральної влади України права та можливості виконувати урядові повноваження, тобто здійснити насильницьке повалення прозахідної/антиросійської частини державної влади України.



«Но прежде нужно взять Киев, выкинуть оттуда всех марионеток Запада и ликвидировать любые намеки на антирусскость», – йшлося в одному з дописів.



Окрім того, вона закликала до припинення функціонування держави Україна шляхом воєнного сценарію та повалення її конституційного ладу.



«Как итог, сегодня мы имеем десяток антирусских проектов у своих границ. В случае с Белоруссией и Южной Сибирью (Казахстаном) мы планомерно дипломатически, договор за договором, но приближаемся к тому, что эти земли и народ вновь вернется в лоно России. Но с Украиной возможен лишь военный сценарий», – писала сепаратистка.



Вона не приховувала свого негативного ставлення до українців, вживаючи зневажливі висловлювання «усраинский», «поцреотизм». Жінка також вживала негативні висловлювання щодо галичан.



Окрім того, на сторінці сепаратистки був допис, в якому вона характеризує українців, як «дремучих кострюлеголовых». Всіх українців вона вважає темними, неосвіченими, недалекими, нерозумними, а також висловлює негативне ставлення до їхньої підтримки подій Євромайдану.



Відзначимо, що під час досудового розслідування між прокурором та сепаратисткою була укладена угода про визнання винуватості.



Тож суд призначив їй покарання у виді штрафу 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

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