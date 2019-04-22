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На волинському полігоні тестували модернізований фронтовий винищувач. ВІДЕО

На волинському полігоні тестували модернізований фронтовий винищувач. ВІДЕО
На військовому авіаційному полігоні «Поворськ» у Ковельському районі пройшов випробування модернізований фронтовий винищувач МіГ-29МУ2 з керованими ракетами.

Про це повідомляє КовельMedia, посилаючись на Військове телебачення України.

Як стверджують військові тележурналісти, модернізований на Львівському авіаційно-ремонтному заводі винищувач МіГ-29МУ2 на полігоні «Поворськ» здійснив випробувальне бомбометання корегованих авіабомб КАБ-500КР.

За інформацією Українського міліарного порталу, винищувач випробовував кореговані авіаційні бомби КАБ-500КР з телевізійною голівкою самонаведення та ракети Х-29Т по наземним учбовим цілям на авіаційному полігоні.

Також відбулось відпрацювання роботи як телевізійних голівок самонаведення самих бомб, так і прицільно-навігаційних комплексів на борту багатоцільового літака МіГ-29МУ2, які застосовуються під час бомбометання бомб даного типу для їхнього наведення на ціль.


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Теги: Волинь, випробування, Поворськ
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