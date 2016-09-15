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УЄФА дозволила уболівальникам відвідування матчів

УЄФА дозволила уболівальникам відвідування матчів
УЄФА дозволила частково повернутися уболівальникам на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Виконавчий комітет УЄФА прийняв це рішення після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня, - пише "Газета ua".

Стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%. Вболівальників виїзної команди поки не допустять на стадіони. Глядачі мають дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.

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Теги: УЄФА, футбол
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