УЄФА дозволила уболівальникам відвідування матчів
Сьогодні, 04:18
УЄФА дозволила частково повернутися уболівальникам на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Виконавчий комітет УЄФА прийняв це рішення після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня, - пише "Газета ua".
Стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%. Вболівальників виїзної команди поки не допустять на стадіони. Глядачі мають дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.
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Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Виконавчий комітет УЄФА прийняв це рішення після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня, - пише "Газета ua".
Стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%. Вболівальників виїзної команди поки не допустять на стадіони. Глядачі мають дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.
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