Волинянин під час роботи «загнав» у око великий шматок металу. ФОТО

Волинські офтальмологи врятували зір важкотравмованому чоловіку, якому під час роботи з металом в око потрапив осколок.Про це йдеться на відділення мікрохірургії ока Волинської обласної клінічної лікарні.До лікарні звернувся пацієнт, який декілька годин тому отримав серйозну травму при роботі з металом. При огляді та під час комп'ютерної томографії лікарі встановили та підтвердили діагноз проникаючого поранення ока з внутрішньоочним стороннім тілом.Пацієнта екстренно направили в операційну, де хірурги Артем Уразов та Лідія Рудавська видалили з ока пацієнта величезний (6х3 мм) металевий осколок, який пронизав все око аж до сітківки, ураженя якої могло б спричинити повну сліпоту."На превелике щастя, операція пройшла успішно, металевий осколок вилучили, призначили відповідне лікування задля боротьби з інфекцією та запаленням. На сьогодні, стан ока пацієнта є задовільним, зорові функції поступово покращуються. За декілька тижнів пацієнта чекає наступний етап оперативного лікування для досягнення максимального функціонального результату. Раніше, таких пацієнтів необхідно було скеровувати в інші міста, проте наразі сучасне та якісне обладнання нашого відділення дозволяє проводити найскладніші операції на очах, економлячи дорогоцінний час, який є дуже важливим, наприклад, при патології сітківки чи травмах ока", - йдеться у дописі на сторінці відділення.Також у період з 21 по 27 вересня на базі відділення провели черговий день вітреоретинальної хірургії (хірургії сітківки та склистого тіла), під час якого виконали 9 надзвичайно складних операцій на очах волинян, без яких шансів на покращення зору практично не було б.