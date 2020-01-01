Ранок 2 жовтня: в Україні – знову коронавірусний антирекорд





Про це повідомляють на



Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (460) та Києві (447).



Одужали за минулу добу 2 148 людей, за весь час пандемії - 96 591.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 261.



На Волині за увесь час захворіло 8 194 людини, з них за останню добу - 131. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 171 людина, одна - за останню добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили 4 633 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 2 жовтня сягнула 217 661.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (460) та Києві (447).Одужали за минулу добу 2 148 людей, за весь час пандемії - 96 591.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 261.На Волині за увесь час захворіло 8 194 людини, з них за останню добу - 131. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 171 людина, одна - за останню добу.

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