Без попереднього медогляду: яким буде осінній призов до армії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
Під час осіннього призову 2020 на строкову службу мають відправитись 435 волинян.
Про особливості призову в умовах пандемії коронавірусу у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному розповів заступник обласного комісара Юрій Кучер.
На відміну від весняного, який відбувся через карантин аж влітку, осінній призов стартував вчасно – 1 жовтня. Триватиме він 3 місяці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні розпочався осінній призов до армії
В усіх призовних комісіях діятимуть карантинні правила, - розповів Юрій Кучер. Так, юнаки обов'язково мають бути у масках та рукавицях. З собою потрібно мати готовий результат ІФА-тесту на коронавірус.
Щоб зменшити ризики і скупчення призовників, військові вирішили скасувати попередній контрольний медогляд юнаків.
"Зазвичай перед відряджанням у війська цей медогляд проходили заздалегідь, щоб визначити ступінь придатності юнака. Цього року його не буде. Лише безпосередньо перед відправкою у війська", - розповів заступник обласного комісара.
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Про особливості призову в умовах пандемії коронавірусу у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному розповів заступник обласного комісара Юрій Кучер.
На відміну від весняного, який відбувся через карантин аж влітку, осінній призов стартував вчасно – 1 жовтня. Триватиме він 3 місяці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні розпочався осінній призов до армії
В усіх призовних комісіях діятимуть карантинні правила, - розповів Юрій Кучер. Так, юнаки обов'язково мають бути у масках та рукавицях. З собою потрібно мати готовий результат ІФА-тесту на коронавірус.
Щоб зменшити ризики і скупчення призовників, військові вирішили скасувати попередній контрольний медогляд юнаків.
"Зазвичай перед відряджанням у війська цей медогляд проходили заздалегідь, щоб визначити ступінь придатності юнака. Цього року його не буде. Лише безпосередньо перед відправкою у війська", - розповів заступник обласного комісара.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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