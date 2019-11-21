Без попереднього медогляду: яким буде осінній призов до армії на Волині. ВІДЕО





Про особливості призову в умовах пандемії коронавірусу у програмі "Сьогодні. Головне" на Юрій Кучер.



На відміну від весняного, який відбувся через карантин аж влітку, осінній призов стартував вчасно – 1 жовтня. Триватиме він 3 місяці.



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В усіх призовних комісіях діятимуть карантинні правила, - розповів Юрій Кучер. Так, юнаки обов'язково мають бути у масках та рукавицях. З собою потрібно мати готовий результат ІФА-тесту на коронавірус.



Щоб зменшити ризики і скупчення призовників, військові вирішили скасувати попередній контрольний медогляд юнаків.



"Зазвичай перед відряджанням у війська цей медогляд проходили заздалегідь, щоб визначити ступінь придатності юнака. Цього року його не буде. Лише безпосередньо перед відправкою у війська", - розповів заступник обласного комісара.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час осіннього призову 2020 на строкову службу мають відправитись 435 волинян.Про особливості призову в умовах пандемії коронавірусу у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному розповів заступник обласного комісараНа відміну від весняного, який відбувся через карантин аж влітку, осінній призов стартував вчасно – 1 жовтня. Триватиме він 3 місяці.В усіх призовних комісіях діятимуть карантинні правила, - розповів Юрій Кучер. Так, юнаки обов'язково мають бути у масках та рукавицях. З собою потрібно мати готовий результат ІФА-тесту на коронавірус.Щоб зменшити ризики і скупчення призовників, військові вирішили скасувати попередній контрольний медогляд юнаків."Зазвичай перед відряджанням у війська цей медогляд проходили заздалегідь, щоб визначити ступінь придатності юнака. Цього року його не буде. Лише безпосередньо перед відправкою у війська", - розповів заступник обласного комісара.

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