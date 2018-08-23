У Луцьку перекриють рух транспорту частиною вулиці Ковельської





Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.



Виконавець робіт – ТзОВ «Бетон Брук Сервіс». Фірма має встановити необхідні технічні засоби регулювання дорожнього руху відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху на період проведення робіт.



Натомість управлінню транспорту та зв’язку міськради внесе зміни в маршрути руху громадського транспорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із виконанням ремонту мережі зливової каналізації тимчасово зупинять рух транспорту вулицею Ковельською (на ділянці від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Романюка) з 22.00 2 жовтня до 06.00 5 жовтня 2020 року.Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського головиВиконавець робіт – ТзОВ «Бетон Брук Сервіс». Фірма має встановити необхідні технічні засоби регулювання дорожнього руху відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху на період проведення робіт.Натомість управлінню транспорту та зв’язку міськради внесе зміни в маршрути руху громадського транспорту.

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