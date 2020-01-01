Де на Волині зареєстрували нові випадки коронавірусу та смерть від недуги станом на 2 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 131 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало - 36 осіб, померла - 1 особа (Ковельський район).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 9, Горохівський район – 7, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 8, Камінь-Каширський район – 4, Ковельський район – 11, Любомльський район – 6, Любешівський район – 6, Маневицький район – 3, Рожищенський район –26, Турійський район – 4.Загалом станом на 2 жовтня в області зареєстрували 8325 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 509 у дітей та 929 у медичних працівників. Одужало 5288 осіб, з них 348 дітей та 652 медичних працівники. 171 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2188 (в т. ч. 50 летальних)Луцький район –880 (в т. ч. 14 летальних)м. Нововолинськ – 610 (в т. ч. 13 летальних)Іваничівський район – 173 (в т. ч. 1 летальний)Володимир-Волинський район – 659 (в т. ч. 7 летальних)Горохівський район – 344 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 334 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 816 ( в т. ч. 16 летальних)Ковельський район – 618 (в т. ч. 16 летальних)Локачинський район – 76Любомльський район – 141 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –264 (в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 424 ( в т. ч. 12 летальних)Ратнівський район – 261 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 180 (в т. ч. 3 летальних)Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 164 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 133 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50 920 осіб. За останню добу обстежили 691 особу.