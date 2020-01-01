У Луцьку викрили 23-річного хлопця, який займався збутом наркотиків





Призначене йому поштове відправлення з 50 г амфетаміну та канабісу правоохоронці вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.



Наркотичні речовини направили на відповідні експертизи.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили 23-річного лучанина, який займався збутом наркотиків.Призначене йому поштове відправлення з 50 г амфетаміну та канабісу правоохоронці вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.Наркотичні речовини направили на відповідні експертизи.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Триває досудове розслідування.

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