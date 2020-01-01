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У Луцьку викрили 23-річного хлопця, який займався збутом наркотиків

У Луцьку викрили 23-річного хлопця, який займався збутом наркотиків
Поліцейські викрили 23-річного лучанина, який займався збутом наркотиків.

Призначене йому поштове відправлення з 50 г амфетаміну та канабісу правоохоронці вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.

Наркотичні речовини направили на відповідні експертизи.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Триває досудове розслідування.


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Теги: наркотики, Луцьк, хлопець
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