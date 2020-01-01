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Молодий волинянин звів рахунки з життям

Молодий волинянин звів рахунки з життям
На Волині молодий чоловік покінчив життя самогубством.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася вчора, 1 жовтня, о 12 годині в селі Згорани Любомльського району.

27-річного чоловіка виявили повішеним за місцем проживання у приміщенні котельні. Наразі про мотиви такого вчинку невідомо.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що при поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: самогубство, Волинь, котельня
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