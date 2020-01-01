Молодий волинянин звів рахунки з життям





Про це Інформаційному агентству



Трагедія сталася вчора, 1 жовтня, о 12 годині в селі Згорани Любомльського району.



27-річного чоловіка виявили повішеним за місцем проживання у приміщенні котельні. Наразі про мотиви такого вчинку невідомо.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що при поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині молодий чоловік покінчив життя самогубством.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія сталася вчора, 1 жовтня, о 12 годині в селі Згорани Любомльського району.27-річного чоловіка виявили повішеним за місцем проживання у приміщенні котельні. Наразі про мотиви такого вчинку невідомо.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що при поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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