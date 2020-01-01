Тато тримав на руках доньку лише двічі: у дитини загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.2 жовтня святкує день народження дівчинка з чудовим іменемВона – донечка, бійця 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, який зник безвісти 18 лютого 2015 року на Дебальцевському плацдармі, був похований на Краснопільському кладовищі як тимчасово невстановлений захисник України 29 липня 2015 р., і лише 12 березня 2016 р., після ідентифікації за ДНК-експертизою, перепохований у рідному селі. Свою маленьку крихітку тато на руках тримав лиш двічі.Юна красуня захоплюється малюванням, танцює, щоразу пізнає щось нове. Як і кожна дитина, обожнює дивитися мультфільми. Серед улюблених персонажів – Крош, з мультфільма Смішарики, Губка Боб, ще різноманітні ютуб-блогери. Ще одне захоплення Лізочки – мультики англійською мовою, яких з радістю переглядає.Хоча за кордоном їй ще не доводилось бувати, усе попереду, а поки що Ліза подорожує по Україні, зокрема уже була в Карпатах.Ліза ходить в садочок, відвідує старшу групу «Пташенята». Дівчинка просто обожнює тварин.Єлизаветі пощастило, адже у неї велика та дружня родина. Найбільше любить вона бавитися з маминою сестрою, своєю тіткою Юлею, яка завжди з радістю допомагає сім’ї.Мама Тетяна не працює, тому родина щиро вдячна волонтерам за відпочинки та духовні реабілітації, які вони організовують, за підтримку та позитивні емоції, яких так не вистачає таким сім’ям.Як і для кожної дитини цього віку, Лізі необхідно багато речей, особливо зимових, так як дівчинка дуже швидко росте. Тому мама не відмовиться від одягу та взуття.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/kinah.htm .Зробити сюрприз Лізі може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.