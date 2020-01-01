Тато тримав на руках доньку лише двічі: у дитини загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 10:51
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
2 жовтня святкує день народження дівчинка з чудовим іменем Єлизавета. Вона – донечка Кінаха Олександра Васильовича, бійця 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, який зник безвісти 18 лютого 2015 року на Дебальцевському плацдармі, був похований на Краснопільському кладовищі як тимчасово невстановлений захисник України 29 липня 2015 р., і лише 12 березня 2016 р., після ідентифікації за ДНК-експертизою, перепохований у рідному селі. Свою маленьку крихітку тато на руках тримав лиш двічі.
Юна красуня захоплюється малюванням, танцює, щоразу пізнає щось нове. Як і кожна дитина, обожнює дивитися мультфільми. Серед улюблених персонажів – Крош, з мультфільма Смішарики, Губка Боб, ще різноманітні ютуб-блогери. Ще одне захоплення Лізочки – мультики англійською мовою, яких з радістю переглядає.
Хоча за кордоном їй ще не доводилось бувати, усе попереду, а поки що Ліза подорожує по Україні, зокрема уже була в Карпатах.
Ліза ходить в садочок, відвідує старшу групу «Пташенята». Дівчинка просто обожнює тварин.
Єлизаветі пощастило, адже у неї велика та дружня родина. Найбільше любить вона бавитися з маминою сестрою, своєю тіткою Юлею, яка завжди з радістю допомагає сім’ї.
Мама Тетяна не працює, тому родина щиро вдячна волонтерам за відпочинки та духовні реабілітації, які вони організовують, за підтримку та позитивні емоції, яких так не вистачає таким сім’ям.
Як і для кожної дитини цього віку, Лізі необхідно багато речей, особливо зимових, так як дівчинка дуже швидко росте. Тому мама не відмовиться від одягу та взуття.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/kinah.htm .
Зробити сюрприз Лізі може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
2 жовтня святкує день народження дівчинка з чудовим іменем Єлизавета. Вона – донечка Кінаха Олександра Васильовича, бійця 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, який зник безвісти 18 лютого 2015 року на Дебальцевському плацдармі, був похований на Краснопільському кладовищі як тимчасово невстановлений захисник України 29 липня 2015 р., і лише 12 березня 2016 р., після ідентифікації за ДНК-експертизою, перепохований у рідному селі. Свою маленьку крихітку тато на руках тримав лиш двічі.
Юна красуня захоплюється малюванням, танцює, щоразу пізнає щось нове. Як і кожна дитина, обожнює дивитися мультфільми. Серед улюблених персонажів – Крош, з мультфільма Смішарики, Губка Боб, ще різноманітні ютуб-блогери. Ще одне захоплення Лізочки – мультики англійською мовою, яких з радістю переглядає.
Хоча за кордоном їй ще не доводилось бувати, усе попереду, а поки що Ліза подорожує по Україні, зокрема уже була в Карпатах.
Ліза ходить в садочок, відвідує старшу групу «Пташенята». Дівчинка просто обожнює тварин.
Єлизаветі пощастило, адже у неї велика та дружня родина. Найбільше любить вона бавитися з маминою сестрою, своєю тіткою Юлею, яка завжди з радістю допомагає сім’ї.
Мама Тетяна не працює, тому родина щиро вдячна волонтерам за відпочинки та духовні реабілітації, які вони організовують, за підтримку та позитивні емоції, яких так не вистачає таким сім’ям.
Як і для кожної дитини цього віку, Лізі необхідно багато речей, особливо зимових, так як дівчинка дуже швидко росте. Тому мама не відмовиться від одягу та взуття.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/kinah.htm .
Зробити сюрприз Лізі може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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