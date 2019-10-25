Луцькі прикордонники затримали поляка і українця, які переправляли через річку контрабандні сигарети

Військовослужбовці Луцького прикордонного загону спільно з польськими колегами завадили переміщенню через державний кордон значної партії сигарет.Правоохоронці виявили ознаки протиправної діяльності поблизу річки Західний Буг, якою проходить кордон з Польщею, - інформує Держприкордонслужба України.Співробітники Держприкордонслужби виявили 2 300 пачок цигарок. Ще 13 000 пачок виявили польські колеги. Затримали також і осіб, які ймовірно, причетні до протиправної діяльності.Ними виявилися громадянин Польщі, в автівці якого знаходилися тютюнові вироби та наш співвітчизник, якого охоронці кордону затримали на українському березі. Чоловік при собі мав тепловізор «PULSAR», за допомогою якого він, мабуть, відстежував дії прикордонних нарядів. Слід наголосити, що затриманий уже неодноразово притягувався до відповідальності за протиправну діяльність на кордоні.Також на українському боці виявили гумовий човен, насос, спортивні сумки та речові мішки, мотузки, скотч, поліетиленові пакети, які використовувалися для контрабандної оборудки.Тютюнові вироби встановленим порядком прикордонники передали представникам Національної поліції. Відносно українця склали матеріали справи про адмінправопорушення. Тривають заходи з встановлення усіх обставин правопорушення та причетних до нього осіб.