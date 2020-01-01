На Волині діяла підпільна АЗС





Про це



Податківці встановили, що місцевий підприємець здійснював реалізацію дизпалива та бензину в роздріб без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.



Відтак, працівники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби Волині на нелегальній АЗС вилучили 2500 літрів пального, а також обладнання, що використовувалось для його зберігання та реалізації. Загальна вартість вилученого становить понад 150 тис. грн.



Відносно правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).



Наразі фіскали готують матеріали адміністративної справи з метою прийняття рішення щодо покарання власника цієї АЗС.



Головне управління ДФС у Волинській області вкотре звертає увагу платників податків, які займаються зберіганням та реалізацією пального, на обов’язковості дотримання вимог чинного законодавства під час провадження господарської діяльності. Разом з тим, звертається до всіх громадян з проханням повідомляти про будь які виявлені факти, що вказують на порушення порядку зберігання чи реалізації пально-мастильних матеріалів за телефоном (0332) 777-102.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області у взаємодії з працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області припинили факт безліцензійної діяльність пункту реалізації пального.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Податківці встановили, що місцевий підприємець здійснював реалізацію дизпалива та бензину в роздріб без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.Відтак, працівники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби Волині на нелегальній АЗС вилучили 2500 літрів пального, а також обладнання, що використовувалось для його зберігання та реалізації. Загальна вартість вилученого становить понад 150 тис. грн.Відносно правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).Наразі фіскали готують матеріали адміністративної справи з метою прийняття рішення щодо покарання власника цієї АЗС.Головне управління ДФС у Волинській області вкотре звертає увагу платників податків, які займаються зберіганням та реалізацією пального, на обов’язковості дотримання вимог чинного законодавства під час провадження господарської діяльності. Разом з тим, звертається до всіх громадян з проханням повідомляти про будь які виявлені факти, що вказують на порушення порядку зберігання чи реалізації пально-мастильних матеріалів за телефоном (0332) 777-102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію