Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту
Сьогодні, 12:00
Сьогодні у Луцьку розпочалась перевірка виконання умов договору на перевезення пасажирів та виконання вимог карантину за автобусними й тролейбусним маршрутами.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Під час перевірки зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які оплачували проїзд готівкою, а не за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом.
Окрім того, ведеться контроль за дотриманням правил карантину і маскового режиму у громадському транспорті міста.
Такі перевірки продовжаться і надалі на різних маршрутах.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Під час перевірки зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які оплачували проїзд готівкою, а не за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом.
Окрім того, ведеться контроль за дотриманням правил карантину і маскового режиму у громадському транспорті міста.
Такі перевірки продовжаться і надалі на різних маршрутах.
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