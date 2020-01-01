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Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту

Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту
Сьогодні у Луцьку розпочалась перевірка виконання умов договору на перевезення пасажирів та виконання вимог карантину за автобусними й тролейбусним маршрутами.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Під час перевірки зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які оплачували проїзд готівкою, а не за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом.

Окрім того, ведеться контроль за дотриманням правил карантину і маскового режиму у громадському транспорті міста.

Такі перевірки продовжаться і надалі на різних маршрутах.

Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту
Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту
Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту


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Теги: е-квиток, Луцьк, маршрутки, карантин
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