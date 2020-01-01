Судитимуть 4-ох «бізнесменів», які виготовляли у Луцьку в гаражі підроблений алкоголь

На Волині оголосили підозри членам організованої групи, яка виготовляла та реалізовувала алкогольний фальсифікат.За даними слідства, підозрювані – організатор та троє співвиконавців, влаштували незаконне виробництво алкогольних напоїв в гаражному приміщенні одного з районів міста Луцька, - інформує Державна фіскальна служба України.За допомогою системи змішування, фільтрації та розливу «кустарним» способом зловмисники розливали фальсифікат у пляшки. В подальшому продукція проходила етапи «коркування», «брендування» та оклеювання підробленими марками акцизного податку. Фальсифіковані лікеро-горілчані вироби під виглядом продукції відомих торговим марок ділки реалізовували на території Волинської області.Під час проведених у червні 2020 року оглядів за місцями здійснення незаконної діяльності вказаних осіб, виявили та вилучили понад 600 літрів рідини з характерним запахом спирту та понад 1 000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Окрім того, вилучили марки акцизного податку з явними ознаками підробки та обладнання, що забезпечувало виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.За результатами проведених слідчих дій, чотирьом особам оголосили підозри про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, держаних цінних паперів, білетів, державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом планують скерувати до суду.