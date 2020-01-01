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П'яний волинянин із двома чоловіками зґвалтували односельчанку

П'яний волинянин із двома чоловіками зґвалтували односельчанку
Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 31-річним жителем одного із сіл Ковельського району зґвалтування.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що увечері 10 лютого 2020 року нетверезий раніше судимий батько п’яти дітей разом зі ще двома спільниками зґвалтував 41-річну односельчанку.

Невдовзі він постане перед судом.

У кримінальному провадженні щодо його спільників триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування, вчинене групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковельський район, групове згвалтування
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