П'яний волинянин із двома чоловіками зґвалтували односельчанку
Сьогодні, 12:14
Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 31-річним жителем одного із сіл Ковельського району зґвалтування.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що увечері 10 лютого 2020 року нетверезий раніше судимий батько п’яти дітей разом зі ще двома спільниками зґвалтував 41-річну односельчанку.
Невдовзі він постане перед судом.
У кримінальному провадженні щодо його спільників триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування, вчинене групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що увечері 10 лютого 2020 року нетверезий раніше судимий батько п’яти дітей разом зі ще двома спільниками зґвалтував 41-річну односельчанку.
Невдовзі він постане перед судом.
У кримінальному провадженні щодо його спільників триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування, вчинене групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Осінні канікули у школах можуть розпочатися раніше, – МОЗ
Сьогодні, 12:57
Судитимуть 4-ох «бізнесменів», які виготовляли у Луцьку в гаражі підроблений алкоголь
Сьогодні, 12:29
П'яний волинянин із двома чоловіками зґвалтували односельчанку
Сьогодні, 12:14
Розрахунок е-квитком та масковий режим: у Луцьку перевіряли пасажирів громадського транспорту
Сьогодні, 12:00