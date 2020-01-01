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Покарали двох поляків, які у пабі ображали українця через його національність

Покарали двох поляків, які у пабі ображали українця через його національність
Окружний суд в Ополю виніс вирок двом громадянам Польщі за зневагу до українця та погрози на національному підґрунті.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radio.opole.pl, інцидент, який став предметом розгляду в суді, трапився 14 вересня 2019 року в одному з польських пабів.

Там двоє поляків почали ображати громадянина України через його національність та погрожувати йому смертю. Під час досудового слідства обоє підозрюваних своєї вини не визнали. За вчинене їм загрожувало від 3-ох місяців до 5 років в'язниці.

Однак суд вирішив призначити чоловікам інше покарання: пів року громадських робіт по 20 годин щомісяця. Крім того, поляків зобов'язали протягом 3-х місяців з моменту набрання чинності вироку в письмовій формі попросити вибачення в скривдженого ними громадянина України. На додачу обох підсудних змусили покрити всі судові витрати.

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Теги: суд, поляки, образа, українець
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