На Рівненщині 19-річна дівчина за кермом авто скоїла аварію: постраждали п’ятеро людей. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Неподалік села Крупець у Радивилівському районі вночі сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Автопригода трапилась Близько 23:50 першого жовтня, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 19-річна водійка автомобіля Renault Sandero, жителька села Крупець, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням і перекинулась автомобілем у кювет.
Унаслідок ДТП до лікарні доставили п’ятьох потерпілих. У кермувальниці та двох пасажирів авто — 19-річного жителя села Гайки-Ситенські, 27-річного чоловіка із села Ситне діагностували забої та осаднення. Після надання медичної допомоги їх відпустили. 21-річного мешканця села Гайки-Ситенські із переломом передпліччя та 19-річну дівчину із села Крупець із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс головного мозку госпіталізували.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, у водійки відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. За результатами освідування на алкотестері вона була твереза.
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Автопригода трапилась Близько 23:50 першого жовтня, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 19-річна водійка автомобіля Renault Sandero, жителька села Крупець, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням і перекинулась автомобілем у кювет.
Унаслідок ДТП до лікарні доставили п’ятьох потерпілих. У кермувальниці та двох пасажирів авто — 19-річного жителя села Гайки-Ситенські, 27-річного чоловіка із села Ситне діагностували забої та осаднення. Після надання медичної допомоги їх відпустили. 21-річного мешканця села Гайки-Ситенські із переломом передпліччя та 19-річну дівчину із села Крупець із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс головного мозку госпіталізували.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, у водійки відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. За результатами освідування на алкотестері вона була твереза.
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