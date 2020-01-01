На Рівненщині 19-річна дівчина за кермом авто скоїла аварію: постраждали п’ятеро людей. ФОТО

Неподалік села Крупець у Радивилівському районі вночі сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.Автопригода трапилась Близько 23:50 першого жовтня, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 19-річна водійка автомобіля Renault Sandero, жителька села Крупець, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням і перекинулась автомобілем у кювет.Унаслідок ДТП до лікарні доставили п’ятьох потерпілих. У кермувальниці та двох пасажирів авто — 19-річного жителя села Гайки-Ситенські, 27-річного чоловіка із села Ситне діагностували забої та осаднення. Після надання медичної допомоги їх відпустили. 21-річного мешканця села Гайки-Ситенські із переломом передпліччя та 19-річну дівчину із села Крупець із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс головного мозку госпіталізували.У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, у водійки відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. За результатами освідування на алкотестері вона була твереза.