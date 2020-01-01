У Луцьку невідомі побили охоронця і намагались пограбувати готель





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася днями пізно ввечері. Зазначається, що невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні готелю «Україна», нанесли тілесні ушкодження охоронцю закладу та намагались заволодіти цінностями, які знаходились у приміщенні.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно такий факт мав місце. Наразі відкрили кримінальне провадження за ч 3 ст. 186 ККУ ( Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому). Проводять всі необхідні дії на встановлення причетних до злочину осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі особи намагалися пограбувати готель «Україна» в Луцьку та побили охоронця закладу.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія трапилася днями пізно ввечері. Зазначається, що невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні готелю «Україна», нанесли тілесні ушкодження охоронцю закладу та намагались заволодіти цінностями, які знаходились у приміщенні.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно такий факт мав місце. Наразі відкрили кримінальне провадження за ч 3 ст. 186 ККУ ( Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому). Проводять всі необхідні дії на встановлення причетних до злочину осіб.

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