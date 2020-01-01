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У Луцьку невідомі побили охоронця і намагались пограбувати готель

У Луцьку невідомі побили охоронця і намагались пограбувати готель
Невідомі особи намагалися пограбувати готель «Україна» в Луцьку та побили охоронця закладу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася днями пізно ввечері. Зазначається, що невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні готелю «Україна», нанесли тілесні ушкодження охоронцю закладу та намагались заволодіти цінностями, які знаходились у приміщенні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно такий факт мав місце. Наразі відкрили кримінальне провадження за ч 3 ст. 186 ККУ ( Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому). Проводять всі необхідні дії на встановлення причетних до злочину осіб.

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Теги: готель, Україна, Луцьк, грабіж
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Коментарі 1
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Що не день, то кримінал. Женіть в шию грамурних поліцаїв.
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