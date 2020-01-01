Луцькі педагоги отримають іменні премії та персональні стипендії. СПИСОК
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У Луцьку педагогічні працівники навчальних закладів отримають іменні премії та персональні стипендії міського голови на 2020-2021 навчальний рік.
Про це йдеться у розпорядженнях виновувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта.
Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови:
1. Базярук Олена Іванівна, вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
2. Бондар Ярослава Степанівна, методист комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
3. Гах Оксана Степанівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
4. Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
5. Жумик Лідія Володимирівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
6. Кочубей Людмила Володимирівна, вчитель фізичної культури комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
7. Кирилюк Тетяна Аркадіївна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
8. Лабнюк Оксана Михайлівна, вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
9. Мартинюк Оксана Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
10. Мельчук Наталія Миколаївна, вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
11. Пирог Орина Андріївна, методист комунального закладу «Міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
12. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
13. Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
14. Шумська Наталія Володимирівна, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради Волинської області».
15. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
Іменну премію міського голови, яка призначається щорічно, отримають 15 педагогів, зокрема:
1. Бондар Віталій Олексійович, директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Захарчук Вероніка Євгеніївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
3. Киричик Сергій Михайлович, вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
4. Козіна Лариса Василівна, вчитель образотворчого мистецтва і мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради».
5. Котюк Оксана Миколаївна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
6. Кучер Лариса Віталіївна, директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
7. Левченко Юрій Іванович, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради».
8. Лукавий Петро Миколайович, вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
9. Мартинюк Віктор Семенович, директор комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
10. Метчик Надія Адамівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
11. Моренчук Тетяна Анатоліївна, вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
12. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
13. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
14. Сосновська Тетяна Михайлівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти № 31.
15. Швардовська Ольга Олександрівна, директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області».
Також опублікували список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог».
1. Байло Ляля Вадимівна – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
2. Белогур Сергій Васильович – керівник гуртка радіоелектроніки комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
3. Габзалілова Людмила Миколаївна – вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради Волинської області».
4. Гаврилюк Валентина Рашидівна – тренер-викладач відділення художньої гімнастики комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».
5. Герасимчук Юлія Дмитрівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 5.
6. Голодишина Алла Євгеніївна – керівник гуртка комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
7. Грабовська Ірина Володимирівна – вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області».
8. Гоменко Валентина Романівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 13.
9. Гусак Наталія Сергіївна – вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради».
10. Данильчук Наталія Петрівна – вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
11. Дністрянська Наталія Володимирівна – вчитель правознавства комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
12. Дубина Олександр Дмитрович – директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
13. Журба Надія Йосипівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 32.
14. Кашуба Марія Григорівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 27.
15. Коваль Галина Дмитрівна – директор закладу дошкільної освіти № 7.
16. Кожухарь Ірина Василівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради».
17. Крутова Оксана Ігорівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
18. Куліш Валентина Ростиславівна - вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 8.
19. Куцевич Лідія Іванівна - вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
20. Макаренко Олена Петрівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти № 20.
21. Марковець Оксана Олексіївна – директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради».
22. Матвіюк Галина Яківна – вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22».
23. Огородник Ірина Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».
24. Панчук Інна Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 3.
25. Парадовська Тетяна Миколаївна – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
26. Савенко Наталія Василівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
27. Савлук Лілія Петрівна – вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей».
28. Савчук Тетяна Станіславівна – інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 24
29. Сапожнік Ірина Віталіївна – вчитель математики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
30. Скорич Ольга Вікторівна – вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради».
31. Соняк Наталія Леонідівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
32. Стрилюк Олександр Миколайович – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
33. Троцюк Наталія Леонтіївна – керівник зразкового вокально-хорового колективу «Перлинка» Палацу учнівської молоді.
34. Чайковський Дмитро Йосипович – тренер-викладач відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».
35. Чашук Олександр Федорович – вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
36. Червак Надія Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 12.
37. Чижевська Лілія Віталіївна – вихователь закладу дошкільної освіти № 10.
38. Шах Тетяна Григорівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти № 7.
39. Шилова Наталія Петрівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
40. Шолудько Богдана Леонідівна – вчитель хореографії Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
Управління освіти міської ради забезпечить виплату премії «Успішний педагог» в розмірі 10 000 гривень кожному.
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Про це йдеться у розпорядженнях виновувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта.
Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови:
1. Базярук Олена Іванівна, вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
2. Бондар Ярослава Степанівна, методист комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
3. Гах Оксана Степанівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
4. Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
5. Жумик Лідія Володимирівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
6. Кочубей Людмила Володимирівна, вчитель фізичної культури комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
7. Кирилюк Тетяна Аркадіївна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
8. Лабнюк Оксана Михайлівна, вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
9. Мартинюк Оксана Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
10. Мельчук Наталія Миколаївна, вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
11. Пирог Орина Андріївна, методист комунального закладу «Міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
12. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
13. Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
14. Шумська Наталія Володимирівна, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради Волинської області».
15. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
Іменну премію міського голови, яка призначається щорічно, отримають 15 педагогів, зокрема:
1. Бондар Віталій Олексійович, директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Захарчук Вероніка Євгеніївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
3. Киричик Сергій Михайлович, вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
4. Козіна Лариса Василівна, вчитель образотворчого мистецтва і мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради».
5. Котюк Оксана Миколаївна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
6. Кучер Лариса Віталіївна, директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
7. Левченко Юрій Іванович, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради».
8. Лукавий Петро Миколайович, вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
9. Мартинюк Віктор Семенович, директор комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
10. Метчик Надія Адамівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
11. Моренчук Тетяна Анатоліївна, вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
12. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
13. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
14. Сосновська Тетяна Михайлівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти № 31.
15. Швардовська Ольга Олександрівна, директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області».
Також опублікували список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог».
1. Байло Ляля Вадимівна – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
2. Белогур Сергій Васильович – керівник гуртка радіоелектроніки комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
3. Габзалілова Людмила Миколаївна – вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради Волинської області».
4. Гаврилюк Валентина Рашидівна – тренер-викладач відділення художньої гімнастики комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».
5. Герасимчук Юлія Дмитрівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 5.
6. Голодишина Алла Євгеніївна – керівник гуртка комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».
7. Грабовська Ірина Володимирівна – вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області».
8. Гоменко Валентина Романівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 13.
9. Гусак Наталія Сергіївна – вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради».
10. Данильчук Наталія Петрівна – вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
11. Дністрянська Наталія Володимирівна – вчитель правознавства комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
12. Дубина Олександр Дмитрович – директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
13. Журба Надія Йосипівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 32.
14. Кашуба Марія Григорівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 27.
15. Коваль Галина Дмитрівна – директор закладу дошкільної освіти № 7.
16. Кожухарь Ірина Василівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради».
17. Крутова Оксана Ігорівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
18. Куліш Валентина Ростиславівна - вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 8.
19. Куцевич Лідія Іванівна - вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
20. Макаренко Олена Петрівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти № 20.
21. Марковець Оксана Олексіївна – директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради».
22. Матвіюк Галина Яківна – вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22».
23. Огородник Ірина Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».
24. Панчук Інна Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 3.
25. Парадовська Тетяна Миколаївна – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
26. Савенко Наталія Василівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
27. Савлук Лілія Петрівна – вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей».
28. Савчук Тетяна Станіславівна – інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 24
29. Сапожнік Ірина Віталіївна – вчитель математики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
30. Скорич Ольга Вікторівна – вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради».
31. Соняк Наталія Леонідівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».
32. Стрилюк Олександр Миколайович – вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
33. Троцюк Наталія Леонтіївна – керівник зразкового вокально-хорового колективу «Перлинка» Палацу учнівської молоді.
34. Чайковський Дмитро Йосипович – тренер-викладач відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».
35. Чашук Олександр Федорович – вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
36. Червак Надія Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти № 12.
37. Чижевська Лілія Віталіївна – вихователь закладу дошкільної освіти № 10.
38. Шах Тетяна Григорівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти № 7.
39. Шилова Наталія Петрівна – вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
40. Шолудько Богдана Леонідівна – вчитель хореографії Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
Управління освіти міської ради забезпечить виплату премії «Успішний педагог» в розмірі 10 000 гривень кожному.
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