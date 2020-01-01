Луцькі педагоги отримають іменні премії та персональні стипендії. СПИСОК

У Луцьку педагогічні працівники навчальних закладів отримають іменні премії та персональні стипендії міського голови на 2020-2021 навчальний рік.Про це йдеться у розпорядженнях виновувача повноважень міського головиСписок педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови:1., вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».2., методист комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».3., вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».4., вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».5., вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».6., вчитель фізичної культури комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».7., вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».8., вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».9., вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».10., вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».11., методист комунального закладу «Міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».12., вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».13., вчитель правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».14., вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради Волинської області».15., вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».Іменну премію міського голови, яка призначається щорічно, отримають 15 педагогів, зокрема:1., директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».2., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».3., вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».4., вчитель образотворчого мистецтва і мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради».5., вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».6., директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».7., директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради».8., вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».9., директор комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».10., вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».11., вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».12., вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».13., вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».14., практичний психолог закладу дошкільної освіти № 31.15., директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області».Також опублікували список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог».1.– вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».2.– керівник гуртка радіоелектроніки комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».3.– вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради Волинської області».4.– тренер-викладач відділення художньої гімнастики комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».5.– вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 5.6.– керівник гуртка комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».7.– вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області».8.– вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 13.9.– вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради».10.– вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».11.– вчитель правознавства комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».12.– директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».13.– вихователь закладу дошкільної освіти № 32.14.– вихователь закладу дошкільної освіти № 27.15.– директор закладу дошкільної освіти № 7.16.– вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради».17.– заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».18.- вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 8.19.- вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.20.– практичний психолог закладу дошкільної освіти № 20.21.– директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради».22.– вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22».23.– заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».24.– вихователь закладу дошкільної освіти № 3.25.– вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».26.– вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».27.– вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей».28.– інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 2429.– вчитель математики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»30.– вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради».31.– вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради».32.– вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»33.– керівник зразкового вокально-хорового колективу «Перлинка» Палацу учнівської молоді.34.– тренер-викладач відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».35.– вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».36.– вихователь закладу дошкільної освіти № 12.37.– вихователь закладу дошкільної освіти № 10.38.– практичний психолог закладу дошкільної освіти № 7.39.– вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».40.– вчитель хореографії Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.Управління освіти міської ради забезпечить виплату премії «Успішний педагог» в розмірі 10 000 гривень кожному.