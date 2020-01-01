На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми





Про це



За даними слідства, у червні 2020 року неподалік лісового масиву на Волині містянин знайшов 725 гвинтівочних патронів зразка 1908 року з кулями 1930 року і для їх збуту вступив в злочинну змову з військовослужбовцем. Опісля в серпні обоє правопорушників продали знайдені боєприпаси за 6 тисяч гривень.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області, оперативний супровід – відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.



За вчинене обвинуваченим загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону направили до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб – солдата-контрактника однієї з військових частин та волинянина за фактом придбання, носіння, зберігання та збуту боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.За даними слідства, у червні 2020 року неподалік лісового масиву на Волині містянин знайшов 725 гвинтівочних патронів зразка 1908 року з кулями 1930 року і для їх збуту вступив в злочинну змову з військовослужбовцем. Опісля в серпні обоє правопорушників продали знайдені боєприпаси за 6 тисяч гривень.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області, оперативний супровід – відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.За вчинене обвинуваченим загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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