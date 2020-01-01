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На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми

На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми
За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону направили до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб – солдата-контрактника однієї з військових частин та волинянина за фактом придбання, носіння, зберігання та збуту боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, у червні 2020 року неподалік лісового масиву на Волині містянин знайшов 725 гвинтівочних патронів зразка 1908 року з кулями 1930 року і для їх збуту вступив в злочинну змову з військовослужбовцем. Опісля в серпні обоє правопорушників продали знайдені боєприпаси за 6 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області, оперативний супровід – відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.

За вчинене обвинуваченим загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми
На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми


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Теги: суд, продаж, боєприпаси, військова прокуратура, Волинь
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