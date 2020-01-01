У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець
Сьогодні, 15:36
В Рівному в обласній дитячій лікарні від коронавірусу помер 13-річний хлопець.
Про це повідомляє Рівненська ОДА.
Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко розповів, хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних.
"Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно протоколу, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - сказав Віталій Бойко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Рівненська ОДА.
Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко розповів, хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних.
"Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно протоколу, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - сказав Віталій Бойко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 2 жовтня: в Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:09
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець
Сьогодні, 15:36
У Луцькому районі викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:16
Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу
Сьогодні, 14:47