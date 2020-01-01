У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець

В Рівному в обласній дитячій лікарні від коронавірусу помер 13-річний хлопець.Про це повідомляє Рівненська ОДА.Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарнірозповів, хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних."Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно протоколу, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - сказав Віталій Бойко.