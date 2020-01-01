вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець

У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець
В Рівному в обласній дитячій лікарні від коронавірусу помер 13-річний хлопець.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко розповів, хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних.

"Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно протоколу, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - сказав Віталій Бойко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Рівне, дитина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
Сьогодні, 15:13
Де на Волині зареєстрували нові випадки коронавірусу та смерть від недуги станом на 2 жовтня
Сьогодні, 10:04
Ранок 2 жовтня: в Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:09
В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися райони та міста Волині. ПЕРЕЛІК
01 жовтень, 18:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець
Сьогодні, 15:36
У Луцькому районі викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:16
На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
Сьогодні, 15:13
Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення
16 травень, 11:45
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
15 квітень, 09:45
У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки
07 квітень, 10:31
На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
Сьогодні, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:43
 0
У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопець
Сьогодні, 15:36
 0
У Луцькому районі викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
Сьогодні, 15:13
 0
Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8