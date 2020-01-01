На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка

За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби. На жаль, від ускладнень недуги померла 72-літня жінка, яка лікувалася в інфекційному відділенні. Жінка мала супутні захворювання.Про це інформують на сайті Нововолинської міськради.Загалом станом на 10.00 год. 2 жовтня у Нововолинську зареєстрували 609 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 402 людини одужали, 14 випадків – летальні.Так, за увесь період пандемії зробили 388 швидких тестів і взяли 3257 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зроблено усього 1881 аналіз та методом ІФА G – 439 аналізів.