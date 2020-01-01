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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка

На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби. На жаль, від ускладнень недуги померла 72-літня жінка, яка лікувалася в інфекційному відділенні. Жінка мала супутні захворювання.

Про це інформують на сайті Нововолинської міськради.

Загалом станом на 10.00 год. 2 жовтня у Нововолинську зареєстрували 609 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 402 людини одужали, 14 випадків – летальні.

Так, за увесь період пандемії зробили 388 швидких тестів і взяли 3257 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зроблено усього 1881 аналіз та методом ІФА G – 439 аналізів.

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Теги: Нововолинськ, коронавірус, жінка, смерть
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